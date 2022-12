Le cobraron $76.000 por dos arepas y una porción de fruta a turista en Cartagena

La turista bogotana Laura Gutiérrez asegura haber sido víctima de estafa en un restaurante ubicado en el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena. La mujer, quien estaba con su madre sostiene que por dos arepas de huevo y una porción de frutas le cobraron 76.000 pesos.

“El jugo no lo pudimos tomar porque sabía horrible, pero aún si los pagamos. Nos trajo la cuenta y dio 76.000 pesos por comernos una porción de fruta y dos arepas de huevo porque el resto no lo comimos, el servicio salió por 15 mil pesos", expresó la turista a BLU Radio.

Gutiérrez añadió que le preguntó a la persona que la estaba atendiendo que por qué le cobraba 7.000 pesos por una limonada cuando en la carta decía cinco mil.

"Lo que me contestó el señor era que la limonada que estaba en la carta era un vaso y él me había traído un vaso grande. Me disgusté y le dije que no le iba a pagar el servicio debido a que no era obligatorio y que por personas como él los turistas se sienten atacados y no venimos a Cartagena. Le pagué los 61.000 pesos” afirmó.

Asimismo, la mujer sostuvo que nunca se habían quedado en La Boquilla, pero prefirieron evitar problemas porque en el lugar no vieron ningún Policía.

