"Logré comprar dos casas vendiendo chismes en mi barrio: los cobraba a este precio"

En un pequeño barrio, Myriam, una mujer de 67 años, aseguró que encontró una forma inusual de ganarse la vida: vendiendo chismes. La mujer ha logrado adquirir dos casas gracias a su habilidad para obtener y comercializar información, según contó en un video.

Cobra hasta $5.000 y $10.000 por cada chisme

“Me encanta el chisme, soy chismosa”, comentó con una sonrisa mientras relataba cómo transformó su pasatiempo en un negocio exitoso. Desde temprano, Myriam se sienta frente a su casa, donde los vecinos acuden a preguntarle sobre diversas situaciones. “La información más ligera la cobro a $5.000 y $10.000 pesos colombianos”, explicó, asegurando que “una chismosa que se respete en el barrio se las sabe todas”.

Myriam tiene una libreta donde anota todo lo que escucha y ve. “Mis ‘orejitas’ están bien paradas para escuchar lo que dicen aquí y allí”, confesó. En su hogar, muestra una cartelera repleta de fotografías y evidencias que sustentan sus historias, incluyendo las supuestas infidelidades de algunos vecinos.

“Ella me da para que no le cuente a él y él me da para que no le cuente a la esposa y a los hijos”, relató. Myriam recordó un episodio en el que cobró $700.000 pesos a un hombre que le era infiel a su esposa cada vez que ella se iba de viaje.

A pesar de su éxito, la “reina del chisme” enfrenta competencia en el barrio. “Ella decía que era más chismosa que yo, pero yo soy una chismosa profesional”, afirmó con confianza, explicando cómo ha logrado deshacerse de posibles rivales. “No me gusta decir mentiras, soy chismosa, pero me gusta que sea con la verdad y con pruebas”, agregó.

Además, Myriam reveló otra estrategia para obtener información: reuniones con amigos en su segunda casa, donde disfrutan de juegos de mesa y comparten secretos. “Ellos me cuentan cosas, me van informando y yo voy atando cabos”, explicó.

Un video sobre su singular negocio, publicado el pasado 11 de julio por la cuenta @ladydaniellag, ha acumulado más de 5 millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios en redes sociales.

“En mi barrio son gratis 😂”, “Mi nuevo emprendimiento” y “La millonada que tuviera yo hoy en día” son algunos de los comentarios que se leen en el video viral. Sin embargo, hay quienes especulan que todo es actuado, por lo que no se sabe si realmente es auténtico.