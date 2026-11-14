Los elementos que sí o sí debe cambiar con regularidad en su casa para evitar serias enfermedades

En los hogares existen objetos de uso diario que, aunque parezcan estar en buenas condiciones, pueden acumular suciedad, bacterias, hongos y otros microorganismos que representan un riesgo para la salud. Por eso, mantener una buena limpieza no siempre es suficiente, pues algunos elementos también deben reemplazarse cuando cumplen su vida útil o presentan señales de desgaste.

Esta medida es especialmente importante en espacios como la cocina, el baño y las habitaciones, donde el contacto constante con superficies y objetos puede facilitar la propagación de microorganismos. Además, un mantenimiento inadecuado puede favorecer problemas respiratorios, infecciones y enfermedades transmitidas por alimentos.

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Aunque no todos los objetos tienen un tiempo de reemplazo obligatorio, existen recomendaciones de autoridades sanitarias y ambientales que ayudan a identificar cuáles requieren especial atención.

¿Qué elementos del hogar se deben cambiar con regularidad y cada cuánto tiempo?

1. Cepillos de dientes

El cepillo de dientes es uno de los elementos que más se usan en el hogar y, por lo tanto, necesita un reemplazo periódico. La Asociación Dental Estadounidense (ADA) recomienda cambiarlo cada tres o cuatro meses, o antes si las cerdas están desgastadas o abiertas.



Un cepillo en mal estado pierde efectividad para retirar la placa bacteriana y mantener una buena higiene oral. También es importante no compartirlo, enjuagarlo después de cada uso y dejarlo secar al aire libre.

2. Tablas para picar alimentos

Las tablas de picar, especialmente las que tienen muchos cortes, grietas o ranuras profundas, deben reemplazarse cuando ya no sea posible limpiarlas adecuadamente.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que las bacterias pueden alojarse en esas marcas y resultar difíciles de eliminar, lo que aumenta el riesgo de contaminación de los alimentos y de enfermedades gastrointestinales.

Por eso, además de lavarlas con agua caliente y jabón después de preparar cada alimento, es importante cambiarlas cuando estén demasiado deterioradas.

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3. Filtros de los sistemas de ventilación y aire acondicionado

Los filtros de los sistemas de ventilación y aire acondicionado también necesitan mantenimiento y reemplazo. Cuando acumulan demasiado polvo y suciedad, pueden perder eficiencia y afectar la calidad del aire que circula dentro de la vivienda.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que muchos fabricantes recomiendan reemplazarlos cada 60 a 90 días, aunque el periodo puede variar según el equipo, el uso y las condiciones del ambiente.

Mantenerlos limpios ayuda a reducir la acumulación de partículas en el sistema y favorece una mejor calidad del aire interior.

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4. Colchones y elementos de cama afectados por humedad o moho

Los colchones, almohadas y otros elementos de descanso deben revisarse periódicamente, especialmente cuando han estado expuestos a filtraciones, humedad o moho.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que respirar moho puede desencadenar ataques de asma, incluso en personas que no tienen alergia a este.

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La recomendación es retirar los elementos que estén afectados y no puedan limpiarse adecuadamente. En el caso de las alfombras y los paneles del techo con moho, los CDC aconsejan reemplazarlos.

5. Toallas y paños de cocina

Las toallas y los paños utilizados para limpiar superficies también necesitan atención. Aunque no existe un periodo universal para desecharlos, deben lavarse frecuentemente y cambiarse cuando estén sucios, tengan mal olor o presenten daños que impidan limpiarlos correctamente.

La FDA advierte que los microorganismos presentes en los jugos de carnes, aves y pescados crudos pueden trasladarse a los paños y extenderse por diferentes superficies de la cocina.

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Por eso, recomienda lavar estos elementos frecuentemente con agua caliente y evitar utilizar una misma toalla para secarse las manos después de haber estado en contacto con líquidos de alimentos crudos.

Otras recomendaciones para mantener un hogar saludable

Además de reemplazar los elementos deteriorados, las autoridades sanitarias recomiendan adoptar hábitos de limpieza para reducir la presencia de microorganismos en la vivienda.

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Entre las principales medidas se encuentran:



Limpiar con frecuencia los interruptores, las manijas de las puertas, los mesones y otras superficies que se tocan constantemente.

Lavar las sábanas y demás ropa de cama semanalmente y secarlas completamente, especialmente cuando hay personas con alergias o asma.

Evitar la acumulación de humedad y reparar las filtraciones de agua para prevenir la aparición de moho.

Lavarse las manos antes y después de manipular alimentos.

Los CDC explican que la limpieza regular ayuda a evitar la propagación de microorganismos que pueden causar enfermedades. También aclaran que no siempre es necesario desinfectar toda la vivienda, pues en la mayoría de los casos, una limpieza adecuada con agua y jabón es suficiente.

