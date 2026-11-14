¿Una pareja tiene que vivir junta? Psicólogo explica qué hace que una relación funcione

Vivir bajo el mismo techo, dormir en habitaciones diferentes, mantener casas separadas o sostener una relación a distancia son algunas de las formas en las que hoy las parejas construyen sus vínculos. De hecho, existen las llamadas parejas LAT, que mantienen una relación estable pero deciden vivir en espacios separados, una dinámica que se contrapone a la idea tradicional de que estar juntos implica necesariamente compartir la misma casa.

En entrevista con En Blu Jeans, David Bonilla, psicólogo y director del Instituto Colombiano de la Compasión, explicó que muchas de las ideas tradicionales sobre cómo debería funcionar una pareja corresponden a construcciones sociales que han ido cambiando y que no existe una única manera de convivir que garantice una relación saludable.

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¿Una pareja tiene que vivir y dormir junta?

Bonilla puso como ejemplo a las parejas que deciden dormir en habitaciones diferentes porque alguno ronca, tiene horarios distintos o simplemente descansa mejor de esa manera. Para el psicólogo, el problema se da cuando las personas soportan situaciones que les generan malestar únicamente porque creen que una pareja “debería” compartir siempre el mismo espacio.

Sanción a parejas por acción inofensiva Magnific

“La verdad es que la mayoría de las personas, como se han comprado esta etiqueta del debería ser, ¿no?, de la creencia, no tienen conversaciones alrededor de eso”, explicó.



Por eso, señaló que los acuerdos deben adaptarse a las necesidades de quienes conforman la relación, incluso si eso implica vivir de una forma diferente a la tradicional.

“Entonces no hay una sola forma de vivir en este tipo de relaciones. Importante que lo podamos comunicar, porque si no empezamos a lidiar con un montón de malestar y cuando la gente se da cuenta y dice: ‘Es que no sé por qué nos separamos’”, dijo.

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Además, esos acuerdos no tienen que permanecer iguales durante toda la relación. Bonilla explicó que las necesidades cambian con la edad, los horarios, las responsabilidades y las condiciones personales, por lo que una pareja debería revisar periódicamente aquello que había pactado al comienzo.

El celular puede aumentar la distancia dentro de la pareja

Aunque la tecnología permite estar comunicados permanentemente, Bonilla advirtió que también puede reducir las conversaciones profundas entre las parejas. Según explicó, actualmente existe mucha información disponible, pero no necesariamente se comparte con la persona que está al lado.

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“Uno de los riesgos más comunes y es real es que el uso de redes sociales, el uso de los celulares hace que las personas se distancien y se comuniquen menos”, aseguró.

Imagen generada con IA.

El psicólogo señaló que algunas parejas han dejado de reservar espacios para conversar durante largos periodos y que incluso actividades diseñadas para compartir pueden terminar girando alrededor de la pantalla.

“Creo que es uno de los momentos históricos donde menos conversaciones tenemos en pareja y eso hace que sea más difícil. (...) La gente llega y dice: ‘Yo hace mucho tiempo no tengo una conversación de una hora’. Se acuerdan que antes íbamos a tomar café, ahora parece que vamos a ver Instagram a un café”, afirmó.

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La situación también puede hacer que surjan discusiones sobre fidelidad, límites y privacidad. En ese escenario, definir qué considera cada persona una infidelidad y cuáles son los acuerdos de la relación puede ser importante para evitar interpretaciones distintas dentro del vínculo.

Relaciones a distancia y abiertas

En cuanto a las relaciones a distancia, el experto considera que la separación debe ser geográfica y no emocional. En estos casos las videollamadas, mensajes y otras herramientas tecnológicas pueden ayudar a mantener el vínculo, aunque también requieren organización para evitar que las diferencias horarias o la comunicación exclusivamente digital generen desgaste.

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“Realmente el ejercicio cuando tenemos una relación a distancia es poder encontrar la mayor cantidad de canales de comunicación que nos permitan a nosotros consolidar ese vínculo”, explicó.

Según el director, en estos casos la claridad al comunicarse cobra todavía más importancia, porque a través de una pantalla se pierden gestos, tonos y otras señales presentes cuando las personas están frente a frente.

Foto: Magnific.

Sobre las relaciones abiertas, aseguró que pueden existir siempre que hayan sido consensuadas y las dos personas estén tranquilas con esa decisión. Sin embargo, advirtió que abrir una relación que ya está deteriorada no necesariamente resolverá sus problemas.

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“Esa relación no se concibió de esa manera y usted culturalmente y en su sistema de creencias no tiene eso en su cabeza. Pues, ¿qué pasa? Que terminan generando un montón de dolor porque, además, pasa que abren la relación y de pronto a uno de los dos le va mejor”, afirmó.

Para el entrevistado, la conclusión no depende tanto de si una pareja duerme junta, vive separada, mantiene una relación a distancia o decide abrir el vínculo, sino de que ambas personas puedan conversar sobre lo que necesitan y modificar sus acuerdos cuando la relación y sus circunstancias cambien.

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Escuche la entrevista completa aquí: