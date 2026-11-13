¿Se acaba el mundo este viernes 13? La aterradora predicción que hicieron científicos hace 66 años

El viernes 13 suele estar relacionado con supersticiones y creencias sobre la mala suerte. Sin embargo, esta fecha tiene una particularidad en 2026: hace más de seis décadas, una investigación científica la señaló como el día en el que la población humana alcanzaría un crecimiento infinito, un escenario que, según sus autores, podría poner en riesgo la supervivencia de la humanidad.

La predicción fue publicada en 1960 y, aunque su planteamiento parece sacado de una historia apocalíptica, estaba respaldado por un modelo matemático. El documento volvió a llamar la atención por la coincidencia entre la fecha anunciada y el calendario de este año, pero sus conclusiones no se ajustaron a la evolución demográfica que experimentó el planeta durante las últimas décadas.

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La investigación apareció en la revista Science bajo el título Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 (El día del juicio final: viernes 13 de noviembre de 2026). Fue elaborada por el físico Heinz von Foerster, junto con Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, estudiantes del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Illinois.

La predicción que puso fecha al supuesto fin de la humanidad

Para entender de dónde surgió esta advertencia hay que remitirse a los datos demográficos que analizaron los investigadores. Su trabajo tomó como referencia 24 estimaciones de la población mundial correspondientes a un periodo de 2.000 años.



BLU Radio. Fin del mundo - Foto: Cimahub

A partir de esos registros, los científicos identificaron un comportamiento que les llamó la atención: el tiempo que necesitaba la humanidad para duplicar su número de habitantes se reducía progresivamente. Es decir, cada vez había más personas y el crecimiento parecía acelerarse.

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Con esa información construyeron una proyección matemática. Al mantener intacta la tendencia que habían identificado, el modelo establecía que la curva poblacional llegaría al infinito el 13 de noviembre de 2026.

El escenario que describieron era bastante inquietante. Los investigadores advertían que, si la humanidad continuaba creciendo de esa manera, el problema no sería únicamente la falta de alimentos o recursos naturales, sino la ausencia de espacio físico para albergar a tantas personas. De ahí surgió una de las frases más recordadas del artículo: "Nuestros tataranietos no morirán de hambre... Morirán aplastados".

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La publicación tuvo repercusión internacional y sus planteamientos fueron difundidos por medios como Time y The New York Times. Incluso inspiró algunas representaciones humorísticas sobre una humanidad que terminaría sin espacio suficiente para vivir.

¿Por qué no se cumplió el pronóstico de 1960?

La principal falla de aquella predicción estuvo en asumir que el ritmo de crecimiento de la población se mantendría sin cambios durante las siguientes décadas.

Aunque durante algunos años la evolución demográfica se acercó a lo proyectado, el comportamiento comenzó a modificarse alrededor de 1993. Así lo explica Alan MacEachern, profesor de Historia de la Western University, en un análisis publicado en The Conversation sobre el estudio de Von Foerster.

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Uno de los datos que permite entender ese cambio es que el crecimiento poblacional mundial alcanzó su punto máximo en 1963, cuando superó el 2 % anual. Posteriormente, la tasa comenzó a disminuir y para 2020 ya se encontraba por debajo del 1 %.

Fin del mundo Foto: IA

Esto significa que la humanidad no continuó reproduciéndose al ritmo que habían contemplado los autores de la investigación. Por el contrario, la reducción de la tasa de natalidad modificó considerablemente las proyecciones que se habían realizado en el siglo pasado.

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Las estimaciones actuales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tampoco apuntan a un crecimiento ilimitado. Según sus proyecciones, la población mundial alcanzaría aproximadamente los 10.300 millones de habitantes hacia mediados de la década de 2080. Después de ese momento, comenzaría a disminuir gradualmente.

La preocupación por la superpoblación detrás del estudio

El trabajo de Von Foerster también debe entenderse en el contexto de las preocupaciones demográficas que existían durante el siglo XX. En aquella época, la posibilidad de que el crecimiento de la humanidad superara la disponibilidad de alimentos y recursos era un tema de discusión entre investigadores.

Una de las principales referencias de ese debate era el economista británico Thomas Malthus, quien en 1798 publicó Ensayo sobre el principio de la población. Su planteamiento advertía sobre el desequilibrio que podía producirse si el número de habitantes aumentaba más rápido que la capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerlos.

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Bajo esa perspectiva, el estudio publicado en 1960 no solo buscaba presentar una fecha llamativa, sino también poner sobre la mesa los posibles efectos de un crecimiento demográfico sin límites.

MacEachern destaca que la investigación sigue siendo un ejemplo de cómo una presentación científica puede generar un impacto considerable al combinar cálculos matemáticos con una conclusión capaz de captar la atención pública.

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Por eso, la coincidencia del viernes 13 de noviembre de 2026 con la fecha anunciada hace 66 años no significa que exista una amenaza de desaparición de la humanidad. Se trata de una proyección matemática construida sobre una tendencia histórica que cambió con el paso del tiempo.