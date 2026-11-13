“Estamos desperdiciando el talento por fijarnos en una edad biológica”: movimiento Perennial

En Colombia y el mundo se enfrenta una preocupante paradoja laboral: mientras la expectativa de vida de la población sigue en aumento, el mercado desperdicia el talento y la trayectoria profesional al fijarse únicamente en la edad biológica de los aspirantes.

Ana Eloísa Zúñiga, representante del movimiento Perennial, alertó en Meridiano Blu sobre los sesgos y barreras tecnológicas que excluyen del mercado laboral a personas mayores de 35 años.

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"La discriminación comienza cuando imponen un rango de edad"

Según explicó la especialista, uno de los principales indicadores de discriminación por edad (edadismo) ocurre desde la misma publicación de las convocatorias de empleo, donde se exige amplia experiencia, pero se imponen límites de edad contradictorios.



"La discriminación comienza cuando tú tienes una oferta laboral en donde te colocan un rango de edad. Necesitamos personas con experiencia... pero la falta de coherencia es que no sacan ni siquiera los números y te piden una edad que va entre los 28 y los 35 años".

Zúñiga advirtió que la automatización del reclutamiento agrava este problema, ya que los filtros tecnológicos descartan sistemáticamente a los candidatos por fuera de ese margen:

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"Con la tecnología que estamos viendo hoy, si tú eres una persona que te pasas de tu 36 años, ya el algoritmo te va a limitar por simplemente no estar dentro del rango de edad que han impuesto para un cargo".

Aumento en la expectativa de vida y pérdida de productividad

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La vocera del movimiento Perennial enfatizó que fijar la salida del mercado productivo a edades tempranas (57 años en mujeres y 61 en hombres) representa un grave error estratégico ante la realidad demográfica del país, donde la expectativa de vida alcanza los 83 años para las mujeres y 77 años para los hombres.

"Más que injusto, es una falta de visión. Hay una pérdida de productividad porque cada vez es más el grueso de personas que terminan su trabajo y quedan a expensas de alguna pensión, si fue que la alcanzaron".

"Todo el modelo de vida está pensado para un modelo de vida que hoy no existe. La longevidad saludable es uno de los ítems que tiene que entrarse a mirar porque las personas cada día no solamente tenemos más años, sino que estamos en muy buena condición, tanto física como mental".

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Reinvención profesional y el reto de las universidades

Frente a la inquietud de los profesionales mayores de 40 años, Zúñiga rechazó el uso peyorativo de la palabra "viejo" y recordó que se trata de personas que apenas están transitando la mitad de su vida útil. En su lugar, hizo un llamado a abrazar la formación continua en áreas clave como inteligencia artificial, datos y tecnología, así como a explorar la reconversión laboral sin temor a "empezar de cero".

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"No es empezar de cero porque estás trayendo la experiencia acumulada... Hay carreras que ya hoy están obsoletas porque el mundo evoluciona. Las universidades aquí tienen un gran reto y es actualizar a todas las grandes personas que hoy están en la transición laboral para poder adaptarse a las nuevas técnicas y tecnologías".

Finalmente, subrayó que la jubilación no debe marcar el fin de la etapa activa, sugiriendo que la longevidad y el conocimiento acumulado pueden aportar un enorme valor a las organizaciones a través de mentorías, asesorías y consultorías.

"La oportunidad nunca es tarde, la oportunidad siempre está servida. La experiencia tiene que transformarse en otras formas y habilidades de poder actuar en las realidades que se viven hoy".

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Escuche la entrevista: