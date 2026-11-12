Caminar en silencio: una forma de meditar y encontrar calma en medio del ruido de Bogotá

En medio del ruido, las afanes y las distracciones de la vida cotidiana, caminar también puede convertirse en una práctica de meditación. Esa es la propuesta del monje budista tailandés LP Pasura, quien promueve la atención plena a través de ejercicios que invitan a hacer una pausa, observar el entorno y concentrarse en el momento presente.

La caminata consciente consiste en caminar en silencio, prestando atención a cada paso, a la respiración y a las sensaciones del cuerpo. No se trata simplemente de recorrer un lugar, sino de dejar por un momento las preocupaciones y las distracciones para estar presente.

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Para LP Pasura, la meditación no significa dejar la mente en blanco ni intentar detener los pensamientos. Por el contrario, explica que pensar es natural y que la práctica consiste en tomar distancia de esas ideas, observarlas y evitar reaccionar inmediatamente ante ellas.

El monje, que pertenece a la tradición budista Theravada desde 2006 y ha desarrollado actividades de meditación en más de 50 países, insiste en que no es necesario ser budista para acercarse a estas prácticas. Tampoco se necesita una postura especial: es posible meditar sentado en una silla o incorporar ejercicios de atención plena a las actividades diarias.



Su recomendación para quienes quieren comenzar es dedicar diez minutos al día a la meditación y aumentar gradualmente el tiempo. La constancia, explica, es clave para desarrollar esta habilidad.

La propuesta parte de una idea: hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de la ciudad puede ayudar a reconocer lo que ocurre en el presente y a relacionarse de otra manera con los pensamientos y las emociones. Como resume LP Pasura, la paz interior también puede ser el punto de partida para construir relaciones más tranquilas con los demás.

Meditacion. Foto: referencia, magnific.

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“Meditar no es dejar de pensar. Nadie puede dejar de pensar. La mente siempre está distraída, por dentro o por fuera. Meditar no es empujar los pensamientos, es dar un paso atrás”, explicó.

La programación de este jueves también incluyó una charla vivencial sobre mindfulness en la ciudad, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Planetario de Bogotá. Para esta actividad se habilitaron 180 cupos y se requiere inscripción previa.

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En la noche, de 5:30 p. m. a 9:00 p. m., se realizará una conferencia sobre masculinidades y gestión de la violencia basada en género en la Universidad Javeriana, junto al colectivo Manes a la Obra. Esta actividad cuenta con 100 cupos.

Además, entre el 13 y el 16 de noviembre, está previsto un retiro residencial llamado El camino de regreso a casa, en la Casa de Retiros Aguablanca, en Guasca, Cundinamarca, con un máximo de 20 participantes.

