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Blu Radio  / Sociedad  / Fundación Santo Domingo, Frisby y Arturo Calle apoyarán a 20.000 estudiantes en Risaralda

Fundación Santo Domingo, Frisby y Arturo Calle apoyarán a 20.000 estudiantes en Risaralda

La alianza busca fortalecer el bienestar socioemocional y el retorno seguro al aprendizaje de 20.000 estudiantes de Pereira y Dosquebradas, en Risaralda.

Vista aérea de escombros y viviendas colapsadas en un barrio de Pereira tras el sismo.
Una toma aérea muestra el colapso de múltiples edificaciones e infraestructura en un sector urbano de Pereira catorce días después del sismo de magnitud 7,4. La emergencia registrada en el occidente de Colombia dejó pérdidas económicas preliminares estimadas en 9.570 millones de dólares, según los reportes oficiales de la presidencia.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

La Fundación Frisby, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Arturo Calle pusieron en marcha un proyecto para acompañar la recuperación psicosocial de más de 20.000 estudiantes de Pereira y Dosquebradas, afectados por la emergencia causada por el sismo del pasado 10 de agosto.

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La iniciativa, denominada ‘Recuperación Psicosocial Escolar y Retorno Seguro al Aprendizaje en Risaralda’, tendrá una duración de tres años y busca fortalecer el bienestar socioemocional de niños, niñas y jóvenes, así como las capacidades de las comunidades educativas para afrontar las consecuencias emocionales de la emergencia.

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La primera fase durará tres meses y contará con una inversión cercana a los 570 millones de pesos. La intervención llegará a 20 instituciones educativas: 13 en Pereira, con 12.262 estudiantes matriculados, y siete en Dosquebradas, con 9.272 alumnos.

Terremoto en Dosquebradas en Colombia (1).jpg
Foto: AFP

“Queremos contribuir a que el regreso a las aulas sea una experiencia segura, en la que niños, niñas y jóvenes se sientan escuchados, acompañados y preparados para retomar sus procesos de aprendizaje y sus proyectos de vida. Estamos convencidos de que, cuando unimos capacidades y trabajamos por un propósito común, podemos responder mejor a las necesidades de las comunidades y contribuir a su bienestar”, indicó José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo.

El proyecto contempla un modelo de formación en cascada, mediante el cual docentes orientadores recibirán capacitación especializada para transmitir esos conocimientos a otros profesores y, posteriormente, trabajar con los estudiantes. También contará con un equipo interdisciplinario de 20 psicólogos, uno por cada institución educativa, además de profesionales de apoyo en áreas psicosociales, artísticas, musicales y deportivas.

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La iniciativa tendrá acompañamiento técnico de UNICEF y CoSchool, y contará con la articulación de las secretarías de Educación y Salud de Pereira, Dosquebradas y Risaralda.

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En etapas posteriores, las fundaciones buscarán extender el proyecto a los otros 12 municipios del departamento, mediante la vinculación de nuevos aliados e instituciones educativas.

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