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Blu Radio  / Sociedad  / La predicción de Los Simpson que pasaría el 17 de noviembre que preocupa en el mundo

La predicción de Los Simpson que pasaría el 17 de noviembre que preocupa en el mundo

En el episodio 'Una vida llena de errores', Los Simpson alertaron una situación que afectaría no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo y tomó relación con recientes declaraciones en el Gobierno.

Predicción de Los Simpson.jpg
Predicción de Los Simpson //
Foto: Disney Plus
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Los Simpson es una de las series animadas más famosas del mundo y una de las más queridas en Latinoamérica. Sin embargo, también es conocida por las supuestas predicciones que ha hecho a través de sus episodios sobre acontecimientos que posteriormente han marcado la historia.

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En Estados Unidos, una de estas predicciones ha encendido las alarmas, al menos entre los seguidores de la serie. De acuerdo con el episodio 'Una vida llena de errores', el país norteamericano sufriría el 17 de noviembre un apagón nacional que provocaría fuertes conflictos en todo el territorio.

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A pocos días de que llegue esta fecha, el capítulo ha vuelto a generar preocupación tras las declaraciones de Tucker Carlson, comentarista político estadounidense, quien aseguró que el Gobierno de Donald Trump podría estar considerando un ataque nuclear contra instalaciones ubicadas en Irán. Aunque es una alerta en ese país, el episodio ha preocupado en todo el mundo de una posible escalada del conflicto.

Este escenario ha alimentado las especulaciones sobre posibles consecuencias en territorio estadounidense. A esto se suma que para ese mismo día está prevista una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). Sin embargo, este ejercicio no tiene relación con un supuesto apagón nacional, sino que busca preparar a la población y verificar el funcionamiento del sistema ante una eventual emergencia real.

El propio Gobierno de Estados Unidos ha señalado que la fecha de esta prueba podría modificarse, incluso hasta el 3 de diciembre, si las circunstancias lo requieren. Además, ha pedido a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar caer en rumores y desinformación.

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En el pasado la famosa serie sí ha acertado con algunas de sus predicciones, entre las más recordadas se encuentran: la compra de 20th Century Fox por Disney; escándalo de la FIFA y el Mundial de 2014 y cuando Lisa menciona que heredaron una crisis presupuestaria del presidente Trump, algo que ocurrió años después en Estados Unidos.

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