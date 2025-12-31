Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson': "Merecido"

Los Simpson, una de las producciones animadas más influyentes de la televisión, cumple en 2025 36 años desde su estreno, ocurrido el 17 de diciembre de 1989 con el episodio titulado El Especial de Navidad.

A lo largo de su extensa trayectoria en la pantalla chica, Los Simpson ha contado con la participación de numerosos actores de doblaje que marcaron a generaciones enteras. En Latinoamérica, varias voces mexicanas dieron identidad a la familia amarilla, entre ellas Nancy McKenzie, quien interpretó a Marge Simpson durante las primeras 15 temporadas; Patricia Acevedo, voz original de Lisa Simpson en las primeras 15 temporadas y quien retomó el personaje a partir de la temporada 32; y Humberto Vélez, el icónico actor que dio voz a Homero Simpson en los inicios de la serie y que actualmente regresó para volver a interpretar al protagonista.

Además de interpretar a Homero, Vélez ha dado vida a algunos personajes secundarios en la versión original en inglés, aumentando su reconocimiento a nivel internacional.



Histórica aparición de un actor de doblaje en Los Simpson con su propio personaje

La icónica serie Los Simpson presentó recientemente un nuevo episodio de su temporada 37, titulado The Fall Guy-Yi-Yi, y volvió a sorprender a su audiencia con un guiño especial que no pasó desapercibido: la inesperada aparición de Humberto Vélez, quien fue incluido con su propio personaje animado dentro de la historia.

Humberto Vélez tiene su propio personaje en Los Simpson

Durante el capítulo, el actor presta su voz al Hombre Abejorro, un personaje secundario que trabaja como comediante en el famoso Canal 8 de la serie. Sin embargo, su participación va más allá del doblaje, ya que Vélez también aparece representado físicamente en una escena clave del episodio.



La secuencia ocurre cuando Homero Simpson y el Hombre Abejorro caen desde la Pirámide del Sol, ubicada en Teotihuacán, México. En ese momento, la cámara cambia de ángulo y muestra a Vélez caricaturizado al estilo de la serie, quien pronuncia la frase: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”.

Señoras y señores:

1)Humberto Vélez es canon en los Simpsons (es la voz de Homero en Latinoamérica)

2) Es Homero su nombre (Marge así llama así a su marido este episodio) #ThefortressofSolitude#opiniónnopedida#Chavorockergeek pic.twitter.com/Ftz1U2qR3b — ChavoRockerGeek (@ChavoGeek) December 31, 2025

Actualmente, el episodio solo está disponible en Estados Unidos; no obstante, la participación de Vélez fue realizada en español y subtitulada al inglés para su versión original. Este detalle ha sido destacado por numerosos fanáticos como un hito histórico para el doblaje mexicano y latinoamericano.

La aparición fue celebrada tanto por seguidores de la serie como por especialistas, quienes la interpretan como un homenaje al legado de uno de los actores de doblaje más antiguos y queridos de Los Simpson. Además, críticos de televisión coinciden en que se trata de un reconocimiento histórico y ampliamente merecido para Humberto Vélez.