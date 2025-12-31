En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson': "Merecido"

Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson': "Merecido"

La serie, que ya cuenta con 37 temporadas, se ha convertido en un referente para varias generaciones y hoy reivindica el legado de uno de los actores de doblaje latinoamericanos más reconocidos del programa.

Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson': "Merecido"
Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson'
Fotos: capturas de pantalla
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad