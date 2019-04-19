En vivo
Blu Radio  / Homero Simpson

Homero Simpson

  • Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson': "Merecido"
    Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson'
    Fotos: capturas de pantalla
    Entretenimiento

    Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson': "Merecido"

    La serie, que ya cuenta con 37 temporadas, se ha convertido en un referente para varias generaciones y hoy reivindica el legado de uno de los actores de doblaje latinoamericanos más reconocidos del programa.

  • Los simpson
    Los simpson
    Foto: Instagram @alexsandropalombo
    Mundo

    Video: vandalizan mural de los ‘Simpson’ que representaba el Holocausto

    El dibujo fue pintado en la fachada del Memorial, construido junto a la estación de tren desde donde los judíos y otras víctimas italianas del Holocausto nazi en Milán.

  • Bad Bunny - Los Simpson.jpg
    Bad Bunny - Los Simpson //
    Fotos: AFP y YouTube Bad Bunny
    Entretenimiento

    Video: 'Los Simpson' predijeron que Bad Bunny dañaría el celular de un fan

    El video donde Bad Bunny lanzó el celular de una fan al agua se volvió viral, por la supuesta actitud "arrogente" del artista.

  • 276455_Foto: escena opening Los Simpson / FOX
    Blu Radio
    Sociedad

    Predicciones de Los Simpson para el 2023: prevén tres grandes acontecimientos

    Un asteroide (pequeño), la primera mujer presidente de Estados Unidos y una posible Tercer Guerra Mundial, entre las predicciones de Los Simpson.

  • simpson.jpg
    Los Simpson
    Foto: serie Los Simpson
    Entretenimiento

    Hasta Los Simpson “predijeron” los colados en las vacunas COVID en el mundo

    En redes sociales, sacan a relucir una escena en la que el señor Burns hace uso de su poder para vacunarse primero.

  • 309569_BLU Radio. Foto: Los Simpsons.
    Blu Radio
    Entretenimiento

    ¿Tendrán razón? Los Simpson predicen lo que pasará en 2021 y no es algo muy alentador

    La famosa serie animada ha tenido varios aciertos en sucesos que han ocurrido los últimos años.

  • 302361_Los Simpson le explican las elecciones parlamentarias 2018 - Foto: Shock
    Blu Radio
    Entretenimiento

    Este viernes se celebra el Día Internacional de Los Simpson

    La famosa familia amarilla está cumpliendo este viernes 30 años de historia.

  • 309569_BLU Radio. Foto: Los Simpsons.
    Blu Radio
    Caribe

    El error en capítulo de ‘Los Simpson’ del que pocos se han dado cuenta

    Incluso muchos amantes de la serie lo pasaron por alto.

  • 307635_BLU Radio. Homero Simpson / Foto: Simpsonized.
    BLU Radio. Homero Simpson / Foto: Simpsonized.
    Entretenimiento

    Así canta Homero Simpson ‘Hoy tengo tiempo’ de Carlos Vives

    El propio Carlos Vives posteó el video en su cuenta de Instagram.

  • 284977_BLU Radio. Homero Simpson / Foto: Captura de pantalla video de YouTube
    BLU Radio. Homero Simpson / Foto: Captura de pantalla video de YouTube
    Entretenimiento

    Homero Simpson entró al salón de la fama del béisbol

    La estrella de la familia amarilla se ganó un lugar en el Salón de la Fama de la MLB gracias al capítulo “Homero al Bate”.

