Reconocido actor de doblaje tuvo su propio personaje en un capítulo de 'Los Simpson': "Merecido"
La serie, que ya cuenta con 37 temporadas, se ha convertido en un referente para varias generaciones y hoy reivindica el legado de uno de los actores de doblaje latinoamericanos más reconocidos del programa.
Video: vandalizan mural de los ‘Simpson’ que representaba el Holocausto
El dibujo fue pintado en la fachada del Memorial, construido junto a la estación de tren desde donde los judíos y otras víctimas italianas del Holocausto nazi en Milán.
Video: 'Los Simpson' predijeron que Bad Bunny dañaría el celular de un fan
El video donde Bad Bunny lanzó el celular de una fan al agua se volvió viral, por la supuesta actitud "arrogente" del artista.
Predicciones de Los Simpson para el 2023: prevén tres grandes acontecimientos
Un asteroide (pequeño), la primera mujer presidente de Estados Unidos y una posible Tercer Guerra Mundial, entre las predicciones de Los Simpson.
Hasta Los Simpson “predijeron” los colados en las vacunas COVID en el mundo
En redes sociales, sacan a relucir una escena en la que el señor Burns hace uso de su poder para vacunarse primero.
¿Tendrán razón? Los Simpson predicen lo que pasará en 2021 y no es algo muy alentador
La famosa serie animada ha tenido varios aciertos en sucesos que han ocurrido los últimos años.
Este viernes se celebra el Día Internacional de Los Simpson
La famosa familia amarilla está cumpliendo este viernes 30 años de historia.
El error en capítulo de ‘Los Simpson’ del que pocos se han dado cuenta
Incluso muchos amantes de la serie lo pasaron por alto.
Así canta Homero Simpson ‘Hoy tengo tiempo’ de Carlos Vives
El propio Carlos Vives posteó el video en su cuenta de Instagram.
Homero Simpson entró al salón de la fama del béisbol
La estrella de la familia amarilla se ganó un lugar en el Salón de la Fama de la MLB gracias al capítulo “Homero al Bate”.