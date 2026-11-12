Señorita Sucre se pronuncia tras polémica en Concurso Nacional de Belleza: "No soy tan egocéntrica"

Juliana Návila Gómez Anaya, representante de Sucre en el Concurso Nacional de Belleza 2026, rompió su silencio luego de convertirse en protagonista de una discusión en redes sociales. La candidata respondió a los cuestionamientos que surgieron por un video grabado durante una de las actividades del certamen en Cartagena.

La controversia comenzó por una escena registrada antes de una fotografía oficial, en la que también participaban Valery Martínez, señorita Tolima, y Valentina Duque, representante del Valle del Cauca. En el fragmento, Gómez Anaya aparece realizando movimientos con sus brazos mientras las tres aspirantes se organizaban para posar.

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La difusión del material provocó distintas interpretaciones entre los internautas, especialmente por la manera en que la candidata sucreña interactuó con sus compañeras. Algunos usuarios consideraron que habría intentado modificar la ubicación de las otras participantes para conseguir mayor protagonismo frente a las cámaras.

Sin embargo, con la grabación no se puede establecer de manera concluyente la intención con la que la participante por Sucre del movimiento que terminó generando la polémica. Mientras una parte de los comentarios cuestionó a la aspirante, otros usuarios advirtieron, precisamente, que no es posible determinar lo ocurrido únicamente con las imágenes conocidas.

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¿Por qué están criticando a la señorita Sucre en redes sociales?

Frente a la controversia, Juliana Návila decidió dirigirse a quienes han comentado el episodio y explicó que su pronunciamiento buscaba transmitir su perspectiva sin confrontaciones. "Decidí hacer este video de la forma más sencilla, más honesta, más humana posible", aseguró por medio de sus redes sociales.

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La candidata también reconoció que la situación ha sido difícil de afrontar emocionalmente, debido a la cantidad de mensajes y cuestionamientos que ha recibido. "Estoy triste, es algo que, al final de cuentas, no somos de hierro", manifestó, explicando cómo se ha sentido durante los últimos días.

Uno de los aspectos que quiso aclarar fue la percepción de arrogancia que surgió después de la viralización del video. "No soy tan egocéntrica como todo el mundo me ha querido hacer ver", expresó Gómez Anaya, al rechazar las interpretaciones que la señalaron por supuestamente querer sobresalir sobre las demás candidatas.

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#POLÉMICO 🚨 El Concurso Nacional de Belleza en Cartagena se encuentra envuelto en controversia tras difundirse un video grabado en las escaleras del Hotel Hilton. En las imágenes se observan supuestos roces y confrontaciones entre las representantes de Sucre, Tolima y V. Cauca. pic.twitter.com/weDbLGFpVi — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 10, 2026

La representante sucreña insistió en que el episodio no afectó la convivencia entre las participantes y aseguró que no existe ningún problema personal con Martínez ni Duque. "Yo con mis compañeras estamos absolutamente bien. La verdad es que no pasó nada", afirmó durante su intervención.

Además de defender su relación con las otras aspirantes, Gómez Anaya lamentó que la discusión también haya generado comentarios negativos contra ellas. "Me duele por ellas, porque sé que a ellas también les están escribiendo cosas que tampoco se lo merecen", dijo, pidiendo que no se conviertan en blanco de ataques.

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La señorita Sucre invitó a los internautas a considerar que detrás de las imágenes hay personas y circunstancias que no necesariamente quedan reflejadas en una grabación. "Al final del día solo somos tres mujeres maravillosas que vinieron a un reinado de belleza a gozárselo", expresó, al descartar que exista una rivalidad.

¿Seguirá la señorita Sucre en el Concurso Nacional de Belleza?

En la parte final de su mensaje, la candidata recordó que un fragmento breve no representa necesariamente la personalidad ni las acciones de alguien. "Una imagen, un video de cinco segundos, no define a una persona", señaló, al referirse a las conclusiones que se han difundido sobre su comportamiento.

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Gómez Anaya también dejó claro que seguirá adelante con su participación en el Concurso Nacional de Belleza 2026, pese a la controversia que se generó en plataformas digitales. La aspirante manifestó que no permitirá que la situación afecte el esfuerzo y la preparación que ha dedicado al certamen durante varios meses.

"Quiero seguir dando todo de mí en este reinado y no voy a permitir que un segundo, que cinco segundos dañen lo que he venido construyendo desde hace muchos meses", sostuvo. Finalmente, expresó su confianza en superar este momento y recordó las palabras de apoyo que recibió de su madre: "Después de la tormenta siempre viene la calma", finalizó.