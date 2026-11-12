El 'Súper Niño' viene con alerta por rayos UV: así puede cuidar su piel

Según el Ideam, el 9 de noviembre, 17 estaciones superaron sus máximos históricos para ese mes y la estación de Anchique en Natagaima, Tolima, alcanzó 41,2°C y con el inicio de las vacaciones, los especialistas recomiendan reforzar el cuidado de la piel.

Además, el Ideam aseguró que existe un 61 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño continúe hasta mayo de 2027, mientras que diciembre y enero serán los meses en los que la intensidad del fenómeno sea más fuerte, haciendo que las temperaturas aumenten y se presenten menos lluvias en algunas zonas del país.

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Sin embargo, el calor y el sol no son factores que determinen por sí solos, la intensidad de los rayos ultravioletas, puesto que durante los días nublados, contrario a la creencia popular, los rayos UV también afectan a las personas y esta intensidad depende, entre otros factores a la altitud y la hora.

Andrea Valero, médica con máster en medicina estética y especialista en medicina biorreguladora de sistemas, le explicó a Blu Radio que las quemaduras son una de las primeras señales de los daños que causa el sol.



“Esa radiación que recibimos genera un daño acumulativo, que en el momento de la exposición directa vamos a ver cómo la piel se enrojece, cómo la piel se quema y cómo la piel empieza a pelarse”, informó Valero.

Con el paso del tiempo, la exposición excesiva puede favorecer la aparición de manchas, el envejecimiento prematuro y aumentar el riesgo de cáncer de piel. A su vez, la especialista advirtió que la protección desde la niñez es fundamental.

Cuidado de la piel Foto: Labs Google

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¿Cómo proteger la piel durante las vacaciones?

Una de las recomendaciones es utilizar protector solar de amplio espectro que proteja contra los rayos UVA y UVB, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este factor de protección solar (FPS) debe ser de al menos 30, mientras que la doctora Valero recomienda elegir uno de 50 o superior.

“El número 1 claramente es pensar que solamente con aplicarse protector solar en la mañana ya quedas cubierta para el día. Esto es completamente falso. Hay que replicarlo cada 2 horas”, advirtió la médica al ser preguntada sobre la frecuencia de uso del FPS.

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En piscinas, playas y actividades deportivas la sugerencia es usar un protector resistente al agua en la cara, las orejas, el cuello, las manos, y en general, en la piel que vaya a estar expuesta. Posteriormente, volver a aplicarlo después de nadar o sudar, y luego secarse con una toalla.

La protección debe complementarse usando sombreros, sombrillas, gafas con filtro UV, ropa que cubra la piel y de ser posible, transitar por espacios en los que haya sombra. Al igual que evitar una exposición prolongada al sol durante las horas en las que el sol está más fuerte.



Errores frecuentes al cuidar la piel

Valero recomienda mantener una rutina de limpieza e hidratación adecuada para el tipo de piel que tengas, así como también, usar productos antioxidantes de forma cotidiana, aunque estos no reemplazan la protección frente al sol.

Sobre los suplementos que se ofrecen como protectores solares orales, la especialista aclaró que pueden contener antioxidantes, pero “no reemplazan el uso de protector solar” y aclara que ninguna pastilla debe utilizarse como sustituto de las medidas de fotoprotección.