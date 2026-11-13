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Colombia necesitará casi el doble de cuidadores formales en los próximos nueve años

Actualmente, 17 millones de personas requieren cuidados, asistencia o apoyo diariamente en el país. De ellas, 6,8 millones reciben atención de personas que realizan esta labor sin remuneración, en su mayoría mujeres.

Adulto mayor.
Adulto mayor.
Foto: referencia, Flow
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Colombia enfrenta un desafío ante el envejecimiento de su población y la creciente demanda de servicios de cuidado. Actualmente, cerca de 17 millones de personas necesitan asistencia o apoyo diariamente, mientras que las proyecciones indican que en 2035 el país requerirá casi el doble de cuidadores formales de los que tenía en 2020.

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De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación y el Dane, en el país hay 6,8 millones de personas que realizan labores de cuidado sin recibir remuneración y de tiempo completo. El 85,7 % son mujeres. A esto se suman 2,8 millones de personas que hacen parte de la fuerza laboral remunerada del cuidado.

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La situación también representa un reto para la atención de los adultos mayores. Se calcula que 4,5 millones de personas mayores en Colombia necesitan apoyo para desarrollar diferentes actividades relacionadas con el cuidado.

Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país pasaría de necesitar 77.227 cuidadores formales en 2020 a cerca de 147.995 en 2035. Esto representa un incremento del 91,6 % en la demanda de personal dedicado a estas labores.

Pareja de adultos mayores, él con bastón, camina de espaldas por un sendero arbolado cubierto de hojas secas
Imagen de referencia de dos adultos mayores que recorren a pie un parque con bancas y faroles. La fotografía acompaña información sobre pensiones.
Foto: Gemini

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Frente a este panorama, Angélica Lichilín, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad (ANDEL), señaló que el envejecimiento de la población implica repensar diferentes aspectos de la sociedad, entre ellos los sistemas de salud, la economía, el trabajo y las formas de cuidado.

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El tema fue abordado durante el Congreso Nacional de Longevidad ANDEL 2026 y el V Congreso Latinoamericano del Cuidado, encuentros que reunieron a expertos nacionales e internacionales para discutir los desafíos de una sociedad en la que las personas viven cada vez más años.

Durante las jornadas se analizaron asuntos como la profesionalización de los cuidadores, los modelos de atención domiciliaria y comunitaria, el uso de tecnología y la necesidad de distribuir las responsabilidades del cuidado entre el Estado, el sector privado y la sociedad.

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El desafío, de acuerdo con las cifras presentadas, no solo está en aumentar el número de personas dedicadas a cuidar, sino también en avanzar hacia modelos que garanticen atención digna y condiciones adecuadas tanto para quienes necesitan apoyo como para quienes realizan estas labores.

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