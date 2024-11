‘Los Patojos’ y la desgarradora situación tras muerte de su mamá: “Todo se derrumbó”

Los creadores de contenido conocidos como ‘Los Patojos’ atraviesan una situación dolorosa tras el fallecimiento de su madre Yenny Ariza y compartieron en redes sociales cómo este trágico evento impactó tanto su vida personal como su proyecto. En un emotivo video, Andrés Javier Ortiz y su hermano expresaron su frustración y tristeza ante la falta de apoyo de las autoridades y el constante juicio público que enfrentan desde la muerte de su mamá.

Explicó que su proyecto se ha visto “muy afectado” y que sienten que “todo se ha derrumbado” desde la pérdida, asegurando que ellos también buscan respuestas y que hasta ahora no han tenido “ningún respaldo de la ley”.

Todo nuestro proyecto, las redes, el apoyo de la gente… ha sido un tema muy difícil afirmó Ortiz.

Los hermanos describieron cómo el dolor de perder a su madre se ha visto agravado por la falta de resultados en la investigación y la oleada de críticas que han recibido en redes sociales.

"Nosotros no fuimos los culpables de lo que le pasó a mi mamá. Hicimos todo por ella, y es muy difícil que la gente nos critique sin conocernos", señaló recordando que han pasado dos meses sin respuestas.

Publicidad

Además de la frustración por el silencio de las autoridades, ‘Los Patojos’ hablaron sobre la presión de sus seguidores y detractores. “Si hablamos del tema, dicen que queremos llamar la atención; si no lo hacemos, dicen que ya la olvidamos. Pero créanme, mi mamá no sale de nuestra mente en ningún momento”, expresó el creador visiblemente conmovido.

Los Patojos hablan de la muerte de su mamá. Foto: TikTok 'Los Patojos'

El impacto de la tragedia también se reflejó en su contenido. Según relataron, la calidad y frecuencia de sus publicaciones ha disminuido considerablemente desde el fallecimiento de su madre, lo que ha suscitado reacciones mixtas de sus seguidores. Intentaron volver al humor en un video reciente, pero este tampoco fue bien recibido. “Nos critican por hacer contenido, y también por no hacerlo. Ya no sabemos qué hacer, ni a dónde acudir”, lamentó Álvaro.

Publicidad

Los hermanos aseguraron que han hecho todo lo posible por obtener ayuda en la investigación y hasta consideraron la idea de tocar puertas en la Fiscalía . Sin embargo, sienten que su caso no ha sido prioridad para las autoridades.

"Tristemente, la ley no hace nada, porque como no es la mamá de ellos, no les importa", afirmó con pesar.

Pese a los desafíos, ‘Los Patojos’ agradecieron a quienes han mostrado su apoyo durante estos momentos difíciles y expresaron su esperanza de que en algún momento puedan conocer la verdad.

"Todo se desplomó para nosotros. Pero aquí estamos, tratando de salir adelante", concluyó y pidió a sus seguidores que permanezcan con ellos en esta dura etapa.