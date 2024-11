Hijo mayor de Los Patojos revela escalofriantes detalles: brujería persigue a su familia

El pasado 29 de agosto, el pequeño pueblo natal de los influyentes Los Patojos se vio envuelto en una profunda tristeza y consternación durante las honras fúnebres de Yenny Ariza, madre de esta popular familia santandereana.

En una entrevista con el canal de YouTube La Red Viral, Andrés Ortiz, hijo mayor de Los Patojos, compartió impactantes detalles sobre las adversidades que han enfrentado, sugiriendo la posibilidad de que la brujería esté detrás de las desgracias que han marcado su vida.

Andrés Ortiz destacó la historia de su familia en las redes sociales, donde Los Patojos han trabajado incansablemente para cumplir el sueño de tener una casa propia. "Lo primero que hizo Los Patojos por nosotros fue sacar a mis viejos del jornal, a mi papá del campo y a mi mamá de la cocina. Nos dio para comer, no para lujos y extravagancias", expresó.

El joven admitió que efectivamente, la familia había recibido advertencias. "Una amiga cercana, que tiene estos dones, nos advirtió sobre lo que estaba sucediendo días antes de la muerte de Yenny Ariza. Ella se llama Diana y no me dijo cosas concretas, era una cosa muy rara, me dio mal genio en su momento", reveló.

El hijo mayor de Los Patojos relató que había acudido a esta mujer en busca de respuestas sobre por qué su proyecto no despegaba en las redes. "Nosotros hemos pasado por mucha envidia, por brujería. Eso pasa mucho acá, nos han hecho cosas para vernos mal", afirmó, mencionando que la mujer les dijo que estaban siendo objeto de trabajos oscuros.

"Ella vino a la casa y dijo que a mí me habían dado tierra de cementerio, que a mis papás les dieron excremento de perro. Nos hicimos baños y todo eso, pero eso no es que funcione", contó. A pesar de estas experiencias, Andrés confesó que comenzó a dudar de las afirmaciones de Diana.

"A inicios de este año, mi mamá tenía que hacerse una cirugía. Ella nos advirtió que si se la hacía, quedaría en el quirófano. Mi mamá se la hizo y todo salió bien", recordó, reflejando su escepticismo hacia las advertencias.

La tragedia se acentuó el año pasado con la muerte de Scott, la mascota de Los Patojos, quien, según Andrés, fue envenenado. "Me lo envenenaron; apareció envenenado en la casa, debajo de la mesa. Desde ahí me nació la corazonada de que algo más pasó", reveló el joven.