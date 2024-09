'Los Patojos' revelan dictamen de Medicina Legal sobre muerte de su madre

Los reconocidos creadores de contenido, conocidos como 'Los Patojos', volvieron a hablar sobre la muerte de su madre a través de redes sociales. Javier Ortiz, hijo de Yeni Ariza, manifestó que, tiene en su poder el dictamen de Medicina Legal, que ninguna persona de su familia tiene culpa en la muerte de su mamá por lo cual pide respeto ante comentarios que han dejado seguidores en redes sociales.

"A las personas que están juzgando a mi papá y que me están juzgando a mí, a mi hermano y a mi familia, les quiero decir el dictamen dice que ninguno de mí familia tiene que ver con lo que le paso a mi mamá", confirmó Andrés Javier Ortiz.

"No es fácil pararse ante una cámara y hablar y ser criticado, pero bueno no pasa nada, el que nada debe nada teme” señaló también algunos comentarios de personas que supuestamente saben y hablan del más allá, diciéndoles que entre cielo y tierra no hay nada oculto y si tienen que ponerse el traje de investigadores lo harán", dijo, asegurando que han pasado un momento complejo en familia y los comentarios en redes no ayudan.

Andrés Javier Ortiz, hijo mayor de Yeni Ariza y representante de 'Los Patojos', que creó el proyecto junto a su familia dijo que nunca pensó en pasar por esto y no quiero ganar fama a costillas de esto ni por ganar like ni por ganar plata. "Lo único que yo quiero es hacer que la justicia me ayude a saber qué pasó con mi mamá; a la persona que lo hizo lo voy a encontrar y sé que me está mirando así que de la mano de dios lo voy a encontrar”, dijo.

Por último, invitó mediante el video a las personas acercarse a la Fiscalía si tienen alguna información que pueda servir a esclarecer lo sucedido.

"Voy a mostrarla en redes sociales porque era mi mamá, porque era el orgullo mío, y si no lloré en el entierro, es porque fui un buen hijo, y no me remuerde el corazón de arrepentirme de nada, porque lo hice todo para ella, la trate bien, la cuide, la quise, la amé, y la sigo amando”, puntualizó.