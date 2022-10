Luis Silva, el cantante de le dio reconocimiento a la música llanera en el mundo

El cantante venezolano de música llanera Luis Silva pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar sobre su carrera profesional.

“Todos los cantantes venezolanos de música llanera sienten a Colombia como su segunda casa. Estamos agradecidos porque nos han dado una segunda oportunidad de traer un mensaje desde los llanos hasta este país. Los colombianos también han llevado su música a nuestra nación y tienen mucha resonancia”, dijo.

Silva también explicó de dónde viene ‘el barinés de oro’, apodo con el que es conocido en el mundo artístico.

“Cuando me regalaron ese seudónimo estaba comenzando a sonar con el tema de ‘Cómo no voy a decir’. Entonces el canal Venevisión, que hacía el programa ‘Sábado Sensacional’ todos los sábados, en manos del presentador Gilberto Correa dijo que me llamaría así”, comentó.

Sobre su trayectoria en el mundo musical explicó que avanzó lentamente, pero porque en muchos casos otros géneros impedían que sus canciones tomaran fuerza entre la población.

“Fui caminando a pasos lentos, siempre con la fe y esperanza de que algún día pudiera llegar a las grandes capitales. En esa oportunidad se me abrieron las puertas del éxito. Hay una parte que se llama el estado Zulia, donde muchos ritmos y géneros no permitían que nuestra música penetrara”, mencionó.

Por otro lado, Silva se refirió al éxito de la ‘Cómo no voy a decir’: “ya tiene 28 años y aún está sonando. Es una de las canciones llaneras más conocidas de la historia, podemos hablar de ‘Caballo viejo’, que le dio la vuelta al mundo, pero ya casi nadie la canta”.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: