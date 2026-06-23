Lumunba, la estatua humana del Congo que vuelve a las gradas y asusta a los hinchas de Colombia

La Selección de la República Democrática del Congo ya cuenta con un refuerzo anímico excepcional en tierras mexicanas. Michel Kuka Mboladinga, el aficionado congoleño mundialmente reconocido como 'Lumumba', ya está listo para acompañar a su selección ante Colombia en la Copa del Mundo 2026.

La llegada de 'Lumumba' a territorio mexicano ha desatado una ola de entusiasmo entre los aficionados congoleños presentes en la sede mundialista. Incluso los propios jugadores de 'Los leopardos' ven en la presencia de este pintoresco hincha un impulso adicional de cara al enfrentamiento contra el equipo cafetero.

El fervor que rodea a 'Lumumba' no es casual, el aficionado alcanzó notoriedad mundial gracias a su singular y estoica forma de alentar a su equipo desde las gradas.

El hincha más famoso de los congoleños se volvió viral en redes debido a su particular ritual que adopta durante los partidos: permanece completamente inmóvil durante los 90 minutos de juego, manteniendo el brazo derecho levantado en todo momento como muestra de apoyo incondicional a los colores de su país.



República Democrática del Congo busca consolidar una actuación histórica en esta edición del torneo, apoyándose no solo en sus jugadores, sino también en el respaldo ferviente de su afición, representada ahora por el inconfundible símbolo que constituye la figura de 'Lumumba'.

Redes sociales de Lumumba.

El reconocido seguidor no pudo acompañar a su selección en el partido ante Portugal tras guardar una cuarenta especial por el brote de ébola que vive a su país.

Su ausencia fue notoria entre los hinchas, acostumbrados a verlo en las tribunas alentando de una manera única y convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos del fútbol africano.