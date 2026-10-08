Luto en la televisión: falleció reconocida y querida actriz colombiana a sus 76 años

Ana María Arango falleció a sus 76 años en la tarde de este jueves, 8 de octubre, tras una vida dedicada al teatro y la televisión. A lo largo de su vida dejó una huella importante en producciones como 'Vuelo secreto', 'La casa de las dos palmas' y 'Francisco el matemático'.

"Hoy despido a una mujer que llenó de sabiduría, de alegría a quienes tuvimos el privilegio de compartir a su lado. Estoy segura que se gozó cada paso de su vida. Una mamá maravillosa, una abuela inigualable y una actriz que este país recordará por siempre", expresó su manager, Mónica Forero, en su cuenta de X confirmando la noticia.

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Arango nació en 1959 en Bogotá y, en su formación, estudió como actriz; estudió antropología y amplió sus conocimientos teatrales en México y Francia. Su carrera en la televisión comenzó en la década de los 70 y durante años fue una de las grandes referentes de toda la televisión nacional.

"Anita, no tienes ni idea como te voy a extrañar. Tus sabios consejos, tu amor incondicional, me enseñaste a vivir muchas cosas a través de tu experiencia. Tu larga carrera como actriz, seguro dejará una huella imborrable para las nuevas generaciones", añadió.



Aún se desconoce la causa del fallecimiento de Ana María Arango, pero en redes sociales cientos de personas han dejado sentidos mensajes de despedida por su legado y muchos colegas agradeciéndole por todo lo que lograron aprender con ella en todos sus años de carrera y los personajes a los que les dio vida.