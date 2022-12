Madres que ofrecían a sus hijas a Pablo Escobar y otras revelaciones en nuevo libro

En diálogo con BLU Radio, el exagente de la DEA Javier Peña, quien estuvo en Colombia desde 1988 y durante 15 meses colaborando con las autoridades en materia de inteligencia policial detrás de Pablo Escobar, habló sobre su nuevo libro ‘Manhunters: How we took down Pablo Escobar’.

La publicación, escrita también con el exagente Steve Murphy, revela detalles de lo que se encontró en sitios como La Catedral después de la fuga del capo, así como la forma en que la Policía vivió esos días intensos de búsqueda y zozobra.

“En este libro lo más importante es que queremos decir que los héroes verdaderos son los de la Policía Nacional de Colombia, nosotros vimos la pelea que ellos enfrentaron”, expresa Peña.

El exagente cuenta que su rol no era operativo sino de apoyo para fortalecer las labores del Bloque de Búsqueda con estrategias e intercambio de información con Estados Unidos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su libro fue la revelación de excentricidades de Escobar relacionadas con su “narcicismo criminal”.

Además de los conocidos recortes de periódico, afiches de la Policía y cartas de enemigos, conservaba notas que enviaban madres para ofrecerle a sus hijas.

“Hay varias fotos donde tiene sus libros de color azul en su oficina y tenía recortes de prensa del mundo, cartas que le mandaban personas y había una de gente ofreciéndole sus mujeres, él guardaba todos estos archivos”, contó.

“En las cartas que estaban en la cárcel había unas donde la gente ofrecía y todos sabemos que cuando él estaba escondiéndose en las fincas todo el tiempo ahí tenía su gente y había cartas donde ellas ofrecían estas cosas (…) eso me imagino que era por dinero”, dice refiriéndose a mujeres que ofrecían a sus hijas.

Además, dijo que, en La Catedral, luego de la fuga de Escobar, encontraron gran cantidad de juguetes sexuales y otros objetos de mujeres producto de las fiestas que allí se organizaban.

Escuche la entrevista completa con el exagente de la DEA Javier Peña: