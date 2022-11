Madres solteras: mitos sobre un estilo de vida que cada día es más común

Una de estas variables que puede jugar un papel determinante es si esa persona tiene o no hijos, por eso a continuación encontrará varios mitos sobre las madres solteras.

-Buscan un hombre que las mantenga

Eso es falso. Las madres solteras son tan capaces como cualquier mujer y sabe cómo salir adelante junto con su hijo. Si buscan pareja, ellas tienen claro que quieren felicidad, no alguien que responda por sus hijos y por ellas. La opinión de la suegra, en estos casos, casi siempre juega un papel primordial.

-Olvidar los sueños

La gente asume que las madres solteras deben dejar al lado sus propios sueños, eso es equivocado. El hecho de tener hijos y criarlos solas, no quiere decir que no puedan seguir con la misma ambición y que se tengan que olvidar de ser plenamente felices.

-Un gran error

Ser madre soltera no quiere decir que se cometió un error. Son cosas de la vida y muchas de ellas han optado por ese estilo de vida por decisión propia, tal vez huyendo del maltrato o de una pareja que no aporta nada a su vida. También es una opción que tuvieron por creer en alguien o por confiar en un hombre que finalmente “no salió con nada”. La maternidad debe ser asumida como un regalo de la vida y no como un error.

-Se quieren acostar con cualquiera

Error. Los hombres piensan que como se es madre soltera se va a acostar con cualquiera. En este aspecto las madres pueden ser más responsables porque ya piensan en el ejemplo que dan al hijo. No se puede estar llevando a cualquier persona a la casa.

-No tienen vida

Las personas suelen creer que por el hecho de ser madres solteras todo el tiempo está dedicado al hijo. Eso es equivocado, ellas también salen con sus amigas y han aprendido a determinar sus espacios. Ser una buena mamá no quiere decir dejar de ser una buena mujer.