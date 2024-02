Mamá de Laura Sarmiento pide que no la abandonen y dice que su hija pensó "que se había desnucado"

Sigue el calvario para la familia de Laura Sarmiento, la presentadora de La Kalle, quien sufrió un accidente de tránsito luego de ir en una moto a la cual accedió a través de una aplicación móvil. Dentro de las irregularidades de lo sucedido se conoció que el conductor no era el mismo que estaba registrado en la App y lo que hizo luego del choque con el taxi: quitarle bruscamente el caso y escapar del lugar. Así, no la pudieron atender porque no había un SOAT que respondiera.

En conversación con Blu 4.0, Aura Vega, la mamá de la comunicadora de La Kalle, contó detalles del accidente y exigió que la aplicación responda por las lesiones que sufrió su hija, quien todavía permanece hospitalizada en un hospital de Bogotá.

"Hacia las 10:20 de la mañana tenía que ir a coger un Didi, un carro, pero en vista de que tal vez no llegaba rápido el carro, ella decidió coger una moto. Ella vive en la 79 con Cali, más o menos estamos de ahí a cuatro o cinco minutos pasando el puente de la calle 80 con Avenida Boyacá al frente del centro comercial. Ese señor bajando el puente, dicen a más de 70 km. Fue muy grave. Está bastante afectada. No hubo huesos rotos", relató Aurora Vega.

Hasta este lunes, 19 de enero, Laura Sarmiento pudo moverse, pues al haber caído sobre el taxi, los golpes que sufrió en la quijada, el pecho, la axila, la clavícula izquierda, el brazo y el estómago le habían impedido la movilidad. Además, después cayó al asfalto golpeándose la espalda y las caderas.

"Rebota ahí y cae al piso de para atrás. Dice: 'Mami, la espalda y las caderas. Yo pensé que me había desnucado. Yo sentí que me moría'. En ese momento perdió por segundos el sentido de lo que había pasado, pero ella reaccionó porque se acordó que tiene un hijito de ocho años y ella reaccionó por él", detalló la mamá de Laura Sarmiento.

En ese momento la presentadora llamó la padre del niño para que lo recogiera y después llamó a su mamá para informarle del accidente que había sufrido, así como para contarle que ninguna ambulancia la quería llevar porque no estaba la moto. Aurora Vega vive en Funza y tuvo que viajar de emergencia hacia Bogotá para cuidar a su hija.

"Ella tiene afectaciones en el cuello, en el músculo que se llama esternocleidomastoideo. Ese músculo es el que hace que mueva el cuello y parte de la espalda. Se afectó de tal manera porque el golpe fue en la quijada. Ella, como rebotó, en este momento está muy llena de hematomas. Me explica el médico. Ella está muy inflamada por dentro, los órganos, los pulmones, prácticamente el brazo izquierdo no lo puede levantar. Ya han pasado cuatro días para que me le pongan atención al bracito. Ella grita con solo tener que levantarme un momentico", añadió la mamá de la periodista.

Según contó Vega, Laura Sarmiento está deprimida por lo que está viviendo y más porque el 13 de febrero cumplió años.