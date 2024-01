Mara Cifuentes reveló que se arrepiente de cirugía de feminización facial: “Me pesa tanto”

La modelo Mara Cifuentes confesó sentir un profundo arrepentimiento tras someterse a una cirugía de feminización facial en octubre de 2023. Aunque su revelación sobre ser una mujer trans generó controversia en su momento, la atención ahora se centra en la experiencia que vivió durante este procedimiento estético.

Mara Cifuentes, por medio de sus redes sociales, compartió su pesar, admitiendo que deseaba realizar esta cirugía desde hace mucho tiempo, pero se sentía culpable por querer someterse a una intervención plástica. A pesar de sentirse en un buen momento de su carrera, decidió seguir sus deseos personales.

Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente

Sin embargo, la modelo no había hablado públicamente sobre el proceso hasta ahora. A través de sus historias de Instagram, reveló su profundo arrepentimiento, señalando que un detalle específico en sus cejas no fue abordado según sus preferencias. Hecho que, según ella, le ha costado asimilar.

"Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy", dijo Mara Cifuentes, dando a conocer abiertamente su frustración y descontento con el resultado final de la cirugía.

La modelo explicó que durante el procedimiento, las órbitas de sus ojos se abrieron más de lo esperado, afectando la forma de sus cejas. Con una apertura de 7 milímetros en la órbita ocular, el cambio resultante ha alterado significativamente la simetría facial de la modelo, contradiciendo sus solicitudes específicas durante la intervención.

"Una ceja se me ve más levantada que la otra, yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó", finalizó diciendo Mara Cifuentes, destacando la importancia de la comunicación entre los pacientes y los profesionales médicos en estos procesos, ya que ella no logró tener esto con las personas que la operaron.

