Marcha de CD se convirtió en un ‘ring de boxeo’ entre Martín Santos y los Uribe

contra la impunidad difundidas por su tío y algunos miembros del Centro Democrático eran un montaje, Tomás Uribe, hijo del senador Álvaro Uribe, salió en defensa y se enfrentó en la misma red social con el presidente de la Fundación Buen Gobierno.

El empresario le escribió al hijo mayor del presidente: “@MartinSantosR @AlvaroUribeVel montaje fue la estafa suya y de su papá hace 4 años y la compra de elecciones este año. Respete”.

“Falsos adalides de la paz, oportunistas y estafadores, pretenden alcanzarla agrediendo, estigmatizando”, agregó.

Más adelante, el hijo del expresidente agregó en un trino que Juan Manuel Santos no tenía carácter y que necesitaba de su hijo para insultar a la oposición.

@juanmansantos es tan cobarde y falto de carácter que pone a @martinsantosr a insultar y responder. — Jerónimo Uribe (@jeronimoauribem) December 14, 2014

Finalmente, Martín Santos publicó que el senador lo había bloqueado en la red social y publicó la imagen con un mensaje interno que le envió exmandatario.

Senador @AlvaroUribeVel enfurecido: Me bloquea y envía DM exigiendo respeto. Yo le exijo no asesinar anhelo de paz! pic.twitter.com/esMwbZGo9A — Martin Santos (@MartinSantosR) December 13, 2014

En respuesta al cuestionamiento de Martín, Francisco Santos afirmó en Blu Radio que no prestará atención a esos comentarios e hizo una referencia al foro que esta semana hizo la Fundación Buen Gobierno sobre la legalización del uso de la marihuana con fines medicinales. ( Lea también: Polémica entre Francisco y Martín Santos por fotos de marcha del Centro Democrático ).

“A palabra necias oídos sordos, más bien que se dedique a hacer sus foritos sobre la marihuana que me imagino que… no nada, no digo nada!”.

Al referirse al error en sus trinos, Santos aseguró que la confusión fue generada por manos malintencionadas.

“Alguien se infiltró y dentro de todas las fotos que estaban rotando metieron dos o tres fotos de marchas equivocadas”.