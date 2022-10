Más de 200 mil pacientes, en riesgo si Corte no se pronuncia sobre Manexca: SuperSalud

La Superintendencia de Salud y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que se refiera de manera urgente a un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que ordenó el reintegro de alrededor de 210.000 pacientes a la EPS Manexca del condenado por parapolítica Pedro Pestana.



Pestana creó la EPS en ese departamento en 1998 y fue condenado por el Juzgado Segundo Penal de Bogotá en el 2009 por una cumbre de paramilitares que se había realizado tres años antes, a la cual asistió él siendo ya dueño de Manexca.



Desde entonces, las autoridades le pusieron la lupa a la Entidad Prestadora de Salud que funciona en varios municipios de Córdoba y Sucre, lo que llevó a que en marzo de 2017 la SuperSalud ordenara la liquidación de la entidad por hallazgos en corrupción. La junta directiva había autorizado pagos de nómina indebidos con los recursos de la salud. Además, se encontraron fallas en la prestación del servicio.



“Este es un SOS a la Corte Constitucional. Nosotros no estamos de acuerdo con el fallo del tribunal. La EPS no está en capacidad de prestar los servicios porque no ha solucionado los problemas por los que decidimos su liquidación. Hay pacientes que nos han dicho ya que no quieren cambiarse de nuevo de EPS, pero nuestra obligación es cumplir las órdenes de la justicia”, señaló el superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz.



Cuando Manexca fue liquidada hubo una acción de tutela de una asociación de cabildos que terminó en que el mismo tribunal solicitara la devolución de los bienes, lo que la Superintendencia tuvo que efectuar.



Si la Corte no se pronuncia de fondo en la controversia jurídica, el derecho a la salud de 210.000 personas entre los que están niños y población vulnerable quedará en entre dicho, según lo explicó el superintendente.



Esto puntualmente significa que la EPS tendría que volver a recibir millonarias sumas de dinero para la atención de cada uno de sus afiliados.