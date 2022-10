Me contaron: “mi amiga sufrió de acoso sexual por parte de su ginecólogo”

Flavia Dos Santos contó en Agenda en Tacones que una amiga de ella, también brasilera, le confesó que se sintió acosada sexualmente por parte del ginecólogo que la atendía.

Pese a que no hubo abuso por parte del especialista, la mujer le contó a Flavia que la tocó incorrectamente y que mientras la revisaba le lanzó una serie de comentarios y piropos incómodos.

La víctima llamó a la entidad prepagada donde está afiliada y le manifestaron que investigarán al médico. No obstante, al denunciar al hombre ante las autoridades le dijeron que no se puede tomar alguna medida porque no tiene pruebas.