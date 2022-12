Me gusta un Dios que ama y no discrimina: Linero sobre matrimonio igualitario

Un completo debate se armó en el país luego de que un juez de Cartagena se negara a casar a dos mujeres, con el argumento de que su tarea es defender la Constitución y la “moral cristiana”.

Al hacer una reflexión al respecto, el padre Alberto Linero manifestó en Mañanas BLU que le gusta más un Dios que no discrimina a nadie, ni siquiera por su condición sexual.

“Señor juez, el Estado debe responder por los derechos de todas las personas. Me asusta que este tipo de afirmaciones, en algún momento, se vuelva en nuestra contra y también aparezcan personas, que desde sus convicciones ateas, o de otro tipo, conculquen derechos nuestros”, dijo.

En ese sentido, Linero manifestó que el juez tiene derecho a vivir su fe, pero la discusión es si un funcionario puede imponer a los demás sus creencias.

“Para mí la discusión no es teológica ni religiosa. Quiero pertenecer a un Estado en el que quepamos todos. (…) A mi me gusta un Dios que incluye, un Dios que ama. Los que crean que Dios no ama y discrimina, nada que ver”, dijo.

Escuche el debate en Mañanas BLU:

