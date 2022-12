“Me hacían llorar”: ‘La Gorda Fabiola’ habló sobre el bullying que sufrió de niña

Durante los últimos años, ‘La gorda Fabiola’ tuvo que ser hospitalizada en varias ocasiones por problemas de salud, incluso estuvo al borde de la muerte.

En una entrevista con el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, la humorista habló sobre las crisis de salud por las que pasó durante varios años por culpa de sus malos hábitos alimenticios.

“Comencé a experimentar sed insaciable, visión borrosa, cansancio y fatiga, luego de eso, yo decidí ir al médico, en ese momento me descubrieron diabetes. Para mí, dejar de comer cosas era muy difícil: dulces, arroz y plátano eran lo máximo. Mi salud empezó a pasarme cuentas de cobro”, contó.

Además, la humorista relató detalles sobre el bullying al que se vio sometida por su físico cuando apenas era una niña.

“Cuando yo iba a cumplir 14 años no sabía que era bullying, pero lo sufrí, me decían tanque de guerra, bola de grasa, bola de cebo, de todo, una que otra vez me hacían llorar”, agregó.

Asimismo, habló sobre las consecuencias que tuvo que vivir al estar en estado de embarazo y tener sobrepeso al mismo tiempo.

“Cuando yo quedé en embarazo hace 19 años de David, el hijo que tengo con ‘Polilla’, me aplicaba seis veces al día insulina en el ombligo porque los hipoglucemiantes le hacían daño al feto y él habría podido nacer deforme”, concluyó.

Vea el video aquí:

