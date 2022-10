Me hubiera dado envidia ver a otro presentando 'La Prueba': Guillermo Vives

Guillermo Vives, presentador del reality del Canal Caracol ‘La Prueba’, contó en Mesa Blu cómo asumió este rol en su vida que llegó de manera inesperada.

“Estaba desconectado de la televisión. Me llamaron y me dijeron es la primera vez que se va a hacer un programa de estos en el país y te queremos a ti para esto. Yo dije buenísimo, quiero ser mentor y me dijeron está el papel de presentador. Le dije “ya, yo quiero estar ahí, muchas gracias”, no tenía ni idea qué se estaba haciendo pero “me hubiera dado un poquito de envidia ver a alguien más en ese papel”, comentó Vives.

El chef y también cantante afirmó que después de ver la realización del programa y estar sumergido en el ritmo de grabaciones “el papel de presentador me gusta más”, y afirmó que al tener la oportunidad de viajar junto con los concursantes del reality “nunca había percibido ni había visto esa pasión por la comida en otros países, pero no aquí”.

Guillermo opina que Colombia puede llegar a tener un reconocimiento internacional por su gastronomía debido a que en las diversas regiones hay ingredientes “muy ricos y muy variados que tenemos que empezar a trabajar. Tenemos un Pacífico un poco desperdiciado, no tenemos vías de acceso para traer ese pescado ni tenemos procesos para procesarlo de la manera que debería ser y lo están haciendo en otros países”.

Sobre la relación con los 21 concursantes de ‘La Prueba’, Vives señaló que “uno les va tomando cariño y va conociendo sus historias”.