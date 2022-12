Me vino a la mente la voz de Jonathan Vega cuando me cayó ácido: Natalia Ponce

En medio del juicio que se adelanta contra Jonathan Vega, acusado de atacar con ácido a Natalia Ponce de León , la víctima narró los momentos durante la agresión. (Lea acá también: Hermano de Natalia Ponce reveló que se fue a los golpes con Jonathan Vega ).

Aunque aceptó que “físicamente no le vi la cara a mi agresor”, aseguró que le vino a la mente la voz de Jonathan Vega cuando le cayó ácido.

“Por su voz puedo relacionar a Jonathan Vega como mi agresor”, agregó Ponce de León.

Además, contó cómo fue su reacción luego de sentir que le había lanzado ácido.

“Me enteré que era ácido porque se me empezó a derretir la ropa y caer la piel (…) empecé a gritar como una loca, se me derritió la ropa, se me empezó a caer la piel, grite y pedí ayuda”, narró.

La víctima del ataque con ácido incluso contó que alcanzó a tragar ácido, lo que le quemó la lengua y le dañó las vías respiratorias.

“Me han practicado 16 cirugías (…) dos veces en especial casi me muero, tuve que ser sacada del quirófano”, finalizó.