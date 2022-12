Michael Ortega le responde a Andrea Valdiri tras escándalo por foto íntima

Este viernes estallaron las redes con la polémica que envuelve a la influencer Andrea Valdiri y su expareja, el futbolista Michael Ortega. En la imagen aparecen desnudos en la intimidad y según la barranquillera, todo se trataría de un plan de él y su familia para “hacerle daño”.

La respuesta de Ortega no se hizo esperar y aseguró que nunca tuvo en su poder la foto.

“En algún momento acordamos que no era sano tenerlas guardadas en mi celular. Seguramente tú tampoco lo hiciste pero te recuerdo que quien tenía dicha foto, otras más y videos eras tú”, escribió en una extensa publicación de Instagram.

Vea además: "Quieren hacerme daño": Valdiri confirma que foto íntima Michael Ortega es auténtica

En el mensaje dice que es incapaz de afectarla de esa forma y le pide que aclare la situación.

“Solo te pido que aclares todo y seas consiente que no tengo nada que ver con esa foto, a pesar que me has perjudicado con este tema aún te respeto y sigo guardando cariño y admiración por todo lo que has logrado y conseguido”, expresó.

