Mugre Diamante, una grafitera que quiere visibilizar la femineidad en este arte

Mugre Diamante es Diseñadora Visual de la Universidad de Caldas de Manizales su ciudad natal. A partir del grafiti, ha resignificado en la calle temas como el conflicto armado, los imaginarios sobre lo afro y el empoderamiento femenino y estuvo en Altavoz hablando de su iniciativa.

Lleva aproximadamente 4 años y medio viviendo en Bogotá y haciendo parte de ‘A Tres Manos’ Studio, colectivo de Arte Urbano y diseño gráfico conformado también por DeimosType y Ceroker.“Escogí el nombre “mugre diamante” lo escogí porque yo soy chiquita, no hace referencia al género y me interesa que sepan más de mí por mi trabajo. Dentro de una persona hay dos aspectos, el positivo y el negativo; y los dos no convergen”, señaló Mugre Diamante.



"Lo que más me da tristeza es que ofenda más una pared pintada a que estén pasando otras cosas", añadió.

Su experiencia con las Intervenciones callejeras inició a mediados del 2008 explorando técnicas como el Stencil y el cartelismo, pero fue hasta finales del 2010 que descubrió la pasión por el Graffiti Writting.

Pocos años después combinó la técnica del aerosol y la ilustración vectorial, pudo enriquecer su estilo y así conformar a Tres Manos Studio para trabajar en equipo donde el Graffiti, el diseño gráfico, la ilustración y la tipografía hacen parte de la línea gráfica del grupo.

El trabajo de Mugre Diamante busca visibilizar la feminidad desde una óptica en la que el trabajo duro y en equipo y el amor por lo que se hace den la fuerza para creer en la realidad de los sueños. Sus influencias y referencias van desde recuerdos de crianza y raíces familiares, música y danza hasta portadas antiguas de revista.

