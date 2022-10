Mujer delató a su padre, dice que mató a más de 50 personas y que ella ayudó a enterrarlas

Una mujer de Estados Unidos dijo a la prensa local que su padre, ya fallecido, era un asesino en serie que mató a entre 50 y 70 personas en el estado de Iowa, una posibilidad que ahora las autoridades están investigando.

La mujer de 53 años, Lucy Studey, sostiene que durante años ayudó a su padre a enterrar a las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, pero también por lo menos dos hombres- en una parte rural del estado.

Publicidad

El padre de Studey, Donald Dean Studey, lleva muerto desde 2013, cuando falleció a la edad de 75 años.

La policía local, estatal y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) están investigando el caso.

Recientemente, las autoridades llevaron a perros especializados en olfatear cadáveres al lugar en que Studey dice que se enterraron estas personas, y los animales reaccionaron como si efectivamente hubiese restos humanos en la zona, aunque los resultados no son por el momento concluyentes.

Según la acusadora, los crímenes se habrían cometido hace varias décadas.

Publicidad

Estas acusaciones fueron reportadas por primera vez por Newsweek , desde ahí fue que la policía inició la investigación junto al FBI. Ahí, Lucy recordó recordó los momentos en que ella y sus hermanos ayudaban a su padre a mover cadáveres usando una carretilla y un tobogán.

“Sé dónde están enterrados los cuerpos (...) Simplemente nos decía que teníamos que ir al pozo, y yo sabía lo que eso significaba. Cada vez que iba al pozo o al monte, pensaba que no iba a bajar. Pensaba que me mataría porque no me callaba la boca", aseguró la mujer al medio.

Publicidad



La hermana mayor de Lucy, Susana Studey, por su parte, niega que su padre fuese un asesino en serie y acusa a su hermana pequeña de mentir sobre su personalidad.

"Mi padre no era el hombre que ella pinta que es”, dijo Susan a Newsweek en otra entrevista.

"Era estricto, pero era un padre protector que amaba a sus hijos. Los padres estrictos no se convierten simplemente en asesinos en serie. Soy dos años mayor que Lucy y creo que sabría si mi padre asesinó a alguien".

Escuche el podcast de Lo más Viral