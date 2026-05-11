Mujer descubre unas tijeras quirúrgicas en su abdomen siete meses después de una cirugía

Una mujer de 53 años descubrió que tenía unas tijeras quirúrgicas dentro de su abdomen siete meses después de haberse sometido a una cirugía reconstructiva en Nápoles, Italia. El caso salió a la luz luego de que una tomografía revelara la presencia del objeto metálico, presuntamente olvidado durante la intervención médica realizada en octubre de 2025.
La paciente, originaria de Casandrino pero residente en la provincia de Piacenza, presentó una denuncia contra el cirujano que la operó y actualmente permanece hospitalizada en el hospital Fatebenefratelli de Nápoles, donde será sometida a una nueva cirugía para retirar el instrumento.
La cirugía estética y las primeras complicaciones
La mujer se sometió el pasado 20 de octubre a una abdominoplastia en la clínica Villa delle Querce de Nápoles. Según relató en la denuncia presentada ante la Policía italiana, la operación parecía haber salido bien y recibió el alta médica cinco días después.
Tras abandonar la clínica, se trasladó a la casa de su madre en Casandrino para continuar con la recuperación. Sin embargo, poco tiempo después comenzaron los problemas de salud. La paciente aseguró que empezó a sufrir fuertes dolores abdominales y posteriormente perdió el conocimiento. Su madre llamó a los servicios de emergencia y el personal médico recomendó hospitalizarla, aunque finalmente la mujer decidió no ingresar porque se había recuperado momentáneamente.
Tratamientos que no solucionaron el problema
De acuerdo con el testimonio de la afectada, posteriormente contactó al cirujano que había realizado la intervención. El médico le recomendó practicarse algunos exámenes y le formuló tratamiento con antibióticos luego de detectar una infección.
A pesar de las medicinas y los controles, el malestar continuó durante semanas y luego durante meses. Los dolores abdominales persistieron sin que se encontrara una explicación clara sobre el origen del problema.
Una tomografía reveló la verdadera causa
La situación cambió a finales de abril, cuando la mujer acudió a su médico de cabecera en Emilia Romaña debido a que los síntomas no desaparecían. El especialista ordenó una tomografía axial computarizada (Tac) para descartar posibles complicaciones internas.
El examen, practicado el 7 de mayo en un centro diagnóstico de Nápoles, mostró la presencia de un objeto metálico en la zona subcutánea del abdomen. Según los resultados médicos, se trataría de unas tijeras quirúrgicas de más de 15 centímetros que habrían quedado olvidadas durante la cirugía reconstructiva. La revelación explicó finalmente las molestias y complicaciones que la mujer venía padeciendo desde hacía siete meses.
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La paciente rechazó volver a la misma clínica
Según la denuncia, tras conocerse el resultado de la Tac, una doctora del centro médico habría contactado directamente al cirujano en lugar de remitir de inmediato a la paciente a un servicio de urgencias.
Posteriormente, el médico habría propuesto realizar una nueva operación para retirar las tijeras en la misma clínica donde se practicó la primera cirugía. La mujer rechazó la propuesta y decidió acudir al hospital Fatebenefratelli de Nápoles. “Decidí acudir al hospital Fatebenefratelli”, señaló la paciente en su declaración.
Denuncia y presuntas presiones
La mujer también afirmó que recibió varias llamadas de la esposa del cirujano, quien supuestamente intentó convencerla de regresar a la clínica privada para practicarse el procedimiento de extracción.
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De acuerdo con la denunciante, estas insistencias tendrían como objetivo evitar posibles consecuencias legales para el especialista. Actualmente, las autoridades italianas adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades médicas. Mientras tanto, la paciente permanece hospitalizada a la espera de la intervención para retirar definitivamente las tijeras quirúrgicas de su abdomen.