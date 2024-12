Mujer expuso su infidelidad en pleno programa por jugosa cantidad de dinero

Por un concurso en TikTok, una mujer expuso su infidelidad en vivo, todo por una jugosa suma de dinero. El influencer Don Mirrey (Carlo Bello) organizó una competencia entre dos mujeres de la alta sociedad, quienes, en el afán de ganar el premio, terminaron revelando más de lo esperado.

El video, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones y 600,000 ‘me gusta’, fue publicado en la cuenta oficial de Don Mirrey. En el reto, se ofrecía una cantidad considerable de dinero a las participantes, quienes eran esposas de millonarios empresarios. El objetivo era sencillo: ver quién lograba conseguir más dinero en efectivo a través de una llamada a su esposo en un corto tiempo.

Durante la dinámica, una de las concursantes logró obtener 250 mil pesos (aproximadamente 53 millones de pesos colombianos) en menos de 10 minutos. Sin embargo, la otra participante, dispuesta a ganar a toda costa, hizo una llamada a otra de sus parejas para pedirle 300 mil pesos (alrededor de 64 millones de pesos colombianos) para una cirugía estética. En la conversación, la mujer pidió que no se revelara el nombre de la persona al otro lado del teléfono, ya que se trataba de su amante y no de su esposo.

"Hola, mi amor, ¿cómo estás? Se puso en oferta una cirugía y quiero hacerme una lipotransferencia para verme más bonita para ti. Son 300 mil pesos, ¿me los puedes depositar hoy?", dijo la mujer en la llamada.

El hombre respondió: "En unos minutos te lo deposito, ya casi llega mi esposa, así que te tengo que dejar".

Después de la llamada, Don Mirrey le otorgó el premio de 10 mil pesos (aproximadamente 2 millones de pesos colombianos) a esta concursante, quien logró conseguir la mayor cantidad de dinero. Sin embargo, su situación quedó expuesta a los ojos de las redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar. "Diferencia entre tener clase y tener dinero", "Manifiesto ser la rubia 💆🏾‍♀️", "Escuchamos, no juzgamos, pero ambas pasen los tips para conseguir hombres así 😅", y "Eso fue trampa, la otra le habló al amante, no al esposo!" fueron solo algunos de los mensajes que inundaron el video viral.