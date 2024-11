Le regaló ropa interior a su novia y su respuesta lo sorprendió: "Positivo para infiel"

Las historias sobre infidelidades y relaciones se hacen virales constantemente, muchas veces causando controversia. Esta vez, una conversación de WhatsApp entre una pareja ha llamado la atención de miles de internautas, después de que la joven respondiera de manera insólita a un regalo de ropa interior.

Según la captura de pantalla que circula en las redes, el joven le obsequió a su novia varias tangas, pero la respuesta de ella dejó al chico completamente desconcertado. "Amor, me encantaron las tangas, pero son todas iguales", comenzó el mensaje de la joven. A lo que añadió: "Van a pensar que no me cambio", acompañando sus palabras con un emoji de carita riendo sonrojada.

El joven, evidentemente sorprendido y un tanto molesto por la insinuación, respondió con un tono firme: "¿Quiénes van a pensar, Estefanía?". La respuesta dejó abierta una inquietante pregunta sobre una posible infidelidad.

A ver Estefanía, quien? pic.twitter.com/qyHo9NoTa8 — Cosas de infieles (@EsDeChivos) September 22, 2024

La captura se compartió rápidamente en las redes sociales, acumulando más de 127,000 'Me gusta' y cerca de 5,000 retweets, mientras que los comentarios y opiniones de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos expresaron su asombro y otros aprovecharon para comentar sobre lo que, para algunos, parecía un claro indicio de infidelidad.

“Pobre Estefanía, a ver cómo zafa de esa”, “Jajaja, no se salva ni una”, “Atrapada”, “Positivo para infiel”, “Estefanía, no te tocaba”, “Pues de ver la misma colgada en el tendedero”, “Todas son iguales”, “Necesitamos el resto de la conversación” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación viral.