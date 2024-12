Se enteró que su novio era infiel por suegra y ella le hizo duro llamado: "No te merece"

Una historia que ha captado la atención de miles en TikTok revela cómo una suegra, en un acto de empatía y valentía, ayudó a su nuera a descubrir la infidelidad de su hijo. La historia, compartida a través de la cuenta @chomissss, rápidamente se viralizó gracias a los audios de WhatsApp en los que la mujer le reveló a la joven la traición de su pareja.

De acuerdo con el contenido de los audios, la señora, que también había sido víctima de una infidelidad por parte de su propio esposo, sintió una profunda empatía por su nuera y decidió actuar. "Acabo de darme unos m*drazos con Diego, mija. A mí me molesta que Diego haga eso. Yo justamente estoy pasando por lo mismo y este pendejo lo viene a hacer, y lo acabo de correr, que se largue", le confesó a la joven.

La suegra, al enterarse de la traición de su hijo, no dudó en echarlo de su casa, cumpliendo con una promesa que le había hecho previamente. "Yo le dije un montón de veces que el día que hiciera eso, el día que él se atreviera a hacer eso, no lo quería ver", comentó, mostrando la dureza con la que enfrentó la situación.

En medio de la conversación, la mujer también ofreció palabras de consuelo a su nuera, animándola a no dejarse afectar por el dolor de la traición. "Por una mi*rda no se ponga así, deje esa basura que ruede, total mija. Hombres como Diego hay un montón, usted siga pa’ delante", fue el consejo de la suegra, quien se mostró firme en su postura y le recordó a la joven que su futuro no dependía de un hombre que no la valoraba.

El video ya acumula más de 7 millones de reproducciones, miles de comentarios y más de un millón de 'me gusta'. “¡Qué oro de suegra❤️‍🩹, no como otras que hasta se lo tapan!”, “Ella no es solo una buena suegra, es una buena mujer”, “Perdiste una pareja, pero ganaste una amiga🩷. Así debe ser”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.