WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en diciembre: esta es la razón

Llega diciembre y varias aplicaciones preparan su actualización mensual para mejorar el desarrollo, como es el caso de WhatsApp que trae nuevos detalles que permiten corregir errores internos en la app y mejorar la experiencia del usuario en hechos que, algunas veces, no notan por encima en su funcionamiento.

Sin embargo, para este nuevo mes algunos usuarios recibieron la mala noticia de que, por desgracia, sus dispositivos se quedarán sin acceso a la app. La razón tiene que ver con estas actualizaciones que convierten el funcionamiento de esta en estos celulares dejándola obsoleta por lo que termina siendo innecesaria.

O simplemente los dispositivos no cuentan con la tecnología adecuada para el uso de la aplicación por estas actualizaciones, por lo que optan en dejarlos de lado en el catálogo de la app.

WhatsApp Foto: Pexels

En estos celulares dejará de funcionar WhatsApp en diciembre



iPhone (primera generación).

iPhone 3G.

iPhone 3GS.

iPhone 4.

iPhone 4S.

iPhone 5.

iPhone 5c.

Galaxy S2.

Galaxy S3.

Galaxy Nexu.

Xperia S.

Xperia M.

HTC One x

Motorola Droid Razr

Nexus 4.

LG G.

LG F7.

LG F7 Dual.

LG L3.

LG II Dual.

LG F5.

LG L5 II.

LG L5 Dual.

LG F6.

LG L4 II.

LG L4 II Dual.

LG L2 II.

LG F3.

LG F3 Q.

¿Por qué dejan de funcionar?

“Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”, explicaron desde la app.

¿Más dispositivos se quedarán sin WhatApp?

Inicialmente no, pero sí en unos meses nuevas actualizaciones podrían obligar esta decisión. Por ejemplo, algunos iPhone antiguos cuentan con un sistema operativo iOS viejo por lo que nuevas funciones solo terminan siendo aptas para la versión 1.18 y todos los dispositivos que permiten su uso. Si un celular dejará de soportar WhatsApp, el usuario será notificado antes.

“Antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”, indicaron.