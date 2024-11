El truco que utilizan ladrones para estafar por WhatsApp: ojo con estos mensajes

En los últimos meses, se ha observado un aumento significativo en las estafas realizadas a través de WhatsApp . Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus técnicas, utilizando métodos cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.

Es así como una de las nuevas estrategias que los delincuentes están implementando se trata de suplantar la identidad del soporte técnico de la aplicación, buscando acceder a cuentas personales bancarias y estafar sus contactos.

Así le ocurrió Martha Pineda, quien fue víctima de suplantación vía WhatsApp, y contó a Noticias Caracol que le llegó un mensaje, donde le preguntaban si estaba intentando ingresar desde un Open 16, que si era ella, a lo que respondió que no en el chat. "Me llegó un código y yo lo acepté. Inmediatamente, ingresaron a mi WhatsApp, me quedé sin mi cuenta, me bloquearon la línea y están estafando a las personas”, contó Pineda.

La mujer aseguró que dentro de sus contactos tenía más de 5.000 clientes, a quienes lees escribieron para estafarlos: "Les preguntan qué reservas necesitan, porque la gente escribe a mi número. Ellos se hacen pasar por mí, les envían cotizaciones y les hacen consignar plata a las personas. Lógicamente, apenas consignan, bloquean los números”.



Así puede identificar si un mensaje de WhatsApp es una estafa

Respecto a casos como estos, un experto de seguridad cibernética contó cómo identificar un fraude a través de la aplicación de mensajería. Estos son los puntos a tener en cuenta cuando le llegue un mensaje de un número desconocido:



Número que tenga el "+57" , alertando que se trata de un teléfono común y no de la aplicación oficial.

, alertando que se trata de un teléfono común y no de la aplicación oficial. Una imagen con el logo de WhatsApp que no está centrada y tiene baja calidad.

que no está centrada y tiene baja calidad. "Nombre" de 'support' con un emoji de candado , algo muy difícil de detectar.

, algo muy difícil de detectar. Uso de negrilla en todo el mensaje , para que parezca 'oficial'.

, para que parezca 'oficial'. Uso de lenguaje de posible 'ataque' a su privacidad para generar ansiedad.

a su privacidad para generar ansiedad. Texto punteado para indicar el supuesto código que se enviará.

Un detalle clave de este modus operandi es el uso de lenguaje alarmante y urgente, como frases en negrita y advertencias sobre posibles ataques. Esto busca desorientar a las víctimas y presionarlas para que actúen sin pensar.

Otro indicio es que WhatsApp nunca solicita este tipo de datos a través de mensajes en la aplicación; los procesos de verificación suelen realizarse dentro de pantallas específicas.

El experto recomienda ignorar y bloquear cualquier mensaje de este tipo, así como activar la verificación en dos pasos para proteger la cuenta. La educación digital y la precaución son las mejores herramientas para evitar caer en estas trampas.