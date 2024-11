Si va a El Dorado, ojo con esta supuesta modalidad de estafa: "Todo fue muy raro"

Un nuevo caso ha encendido las alarmas entre los usuarios del aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que Juan David Rada compartiera en TikTok una experiencia que califica como una posible estafa. Según su relato, todo ocurrió mientras esperaba a una amiga en la zona de comidas del terminal aéreo.

Rada, quien había llegado temprano para recibir a su amiga proveniente de Barranquilla, se encontraba tomando un café en un punto estratégico donde podía observar las pistas. “Estuve como cuatro horas porque llegué muy temprano. Cuando mi amiga aterrizó, se me sentó una señora al lado. Al principio no hablamos, pero luego me preguntó: ¿Llegas o te vas?”, narró.

El hombre explicó que la mujer intentó entablar conversación con preguntas personales, incluyendo si la amiga que esperaba era “amiga o novia”. A pesar de la incomodidad inicial, la situación tomó un giro extraño cuando la mujer comenzó a insistir en “rezar” para que su amiga terminara con su novio y Rada pudiera iniciar una relación con ella.

Posteriormente, la mujer cambió de tema y comentó que estaba atrapada en el aeropuerto porque no tenía efectivo para regresar a su casa en Chiquinquirá. Según el relato, le pidió $30,000 y, al notar la duda de Rada, le aseguró que también tenía la aplicación Nequi para recibir el dinero.

“Justo tenía $30,000 en Nequi, así que se los pasé, pero me pidió que bajara la voz porque no quería que la gente pensara que estaba mendigando”, dijo Rada, quien reconoció sentirse presionado por la cercanía de la mujer y su insistencia.

Tras compartir su experiencia en redes, el video generó múltiples comentarios, algunos empatizando con su decisión y otros sugiriendo que no se trataba de un robo, sino de una situación de manipulación emocional.

“Yo tampoco hubiera sabido decir que no”, “Eso no tiene nada de robo 😂”, “No se sienta robado, piensa que ayudo a alguien, dio hasta que le dolió dar 30 mil pesos. Allá esa persona si te engañó o no”, “Eso nos pasa a los corazones nobles JAJAJAJAJAJAJA”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.