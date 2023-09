Dolorosa confesión de Ana María Estupiñán

En conversación exclusiva con Blu Radio, la actriz Ana María Estupiñán hizo una dolorosa y sentida confesión al revelar que fue abusada en su niñez, un hecho que ella bloqueó, pero el cual pudo superar al hablarlo y ser consciente de lo que le sucedió.

“Yo tenía un recuerdo y no me acordaba que me había pasado. Más grande fue cuando desbloqueé el recuerdo y fui consciente que fue real. Es algo que les pasa a las personas que han tenido sucesos traumáticos en su vida y los bloquean”, detalló.

Estupiñán abrió su corazón para narrar el abuso del que fue víctima después de contar su experiencia dentro de la producción de ‘Esmeralda’, un cortometraje basado en la historia de su directora y cómo fue ignorada cuando contó que fue violentada sexualmente en su niñez.

“[Esmeralda] No fue escuchada, no fue tomada en cuenta. Después de muchos años, ella vuelve a su barrio a enfrentar esa realidad de su vida, a ponerle la cara y a desafiarse a sí misma en esto que es tan difícil que es perdonar. Fue un corto escrito por Jennifer Greco, que es la directora, y esta es la historia de ella, por eso es tan impactante, no es algo que inventaste, sino que le pasó a una persona”, agregó.

En ese sentido, la actriz contó que el trabajo de interpretar ese personaje fue una “linda” experiencia de la mano de la directora, ya que no “solo fue desarrollar, sino también de construirlo” al lado de ella.

“Así como a mí me pasó, hay muchas mujeres que no saben que fueron víctimas de abuso y se olvidan o lo bloquean. Es una manera de poderle decir a las mujeres que desafortunadamente es más usual de lo que debería ser y que no están solas, eso fue lo que me identificó con el personaje”, puntualizó la actriz.

Asimismo, para Estupiñán, Esmeralda “es la voz amplificada de cientos de millones de mujeres y niños que han sido víctimas de abusos”, por lo que cree firmemente en que hablar de las situaciones y perdonar son dos aspectos fundamentales para poder ayudar a otras personas que pasan por lo mismo.

“Cuando pasó, pasó cuando nadie lo había podido pensar, la persona me dijo que era un juego y para mí era eso, un juego. (…) A la única persona que le afecta es a la que no ha perdonado, cuando perdonas te liberas, y puedes hablar de estos temas y ser de ayuda para otras personas que pasan por lo mismo”, concluyó.