Shakira: “Me enteré por la prensa que fui traicionada, mientras mi papá estaba en UCI”

Ya hace más de un año que el mundo del espectáculo se enteró de la separación de una de las parejas más mediáticas del entretenimiento: la conformada por la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista catalán Gerard Piqué.

Desde el momento que se conoció la ruptura también se confirmaron los rumores de las infidelidades del ahora presidente de la Kings League, pues siempre se habló de varios romances que el exdefensa del Barcelona FC mantuvo mientras estaba con la barranquillera.

Tras más de una década de relación, dos hijos e innumerables recuerdos, la pareja decidió decir adiós y en un comunicado dio a conocer la decisión, pidiendo, eso sí, respeto y privacidad para con los menores Milán y Sasha .

Luego de la separación, Shakira compuso varios temas en los que plasmó sus sentimientos y que, a la postre, se convertirían en verdaderos éxitos, canciones premiadas, que la llevaron a lo más alto de las plataformas musicales alrededor del mundo. Las letras de los sencillos, que hacían alusión implícita a su expareja, rápidamente se hicieron virales y posicionaron los temas.

Karol G y Shakira Foto - Instagram: @karolg @shakira

Publicidad

Precisamente, en las últimas horas la intérprete de ‘Ojos Así’, ‘Waka Waka’ y ‘Acróstico’ reveló más detalles de su separación con el padre de sus hijos. La artista colombiana contó en una entrevista que mientras su padre, William Mebarak, estaba en una UCI, se enteró que Piqué la engañaba y todo a través de la prensa.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, le contó la colombiana a la Revista People.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Publicidad

Shakira, resaltó la importancia de la figura paterna en su vida, pues para nadie es un secreto que su familia siempre ha sido el motor de su carrera. Además, se refurió a sus pequeños retoños que le han dado la fuerza para continuar tras su tormentosa relación.

“Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida, me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías. Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos”, señaló la premiada cantante.

La cantante colombiana habló de la resiliencia que ha tenido, pues pensó que no iba a poder con todo lo que enfrentó, la separación de Piqué, los quebrantos de salud de su padre y el problema con la Hacienda de España.

Shakira y su papá. Cortesía.

“No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco. Hay días de días…hay días en los que me siento fuerte, hay días en los que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido”, recalcó Shakira.

Publicidad

La prestigiosa revista tendrá a la barranquillera como una de las personalidades más bellas de este 2023, ranking que es esperado por los amantes del medio, pues allí aparecen los famosos que han sido noticia en el año, además de resaltar su belleza, destacan su poder e influencia en el espectáculo.

Le puede interesar: