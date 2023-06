Piqué humillaba a Shakira por ser latina: “Es clasista y xenófobo”, señaló famoso paparazzi

Ya hace más de un año que el mundo del espectáculo conoció a través de un comunicado la separación entre la artista colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué. Lo que desencadenó la ruptura de la pareja fue más de lo que los mismos seguidores esperaban y los detalles que se siguen conociendo dejaron sorprendidos a más de uno.

Recientemente El País reveló la declaración que hizo Shakira en el 2019 en una sala de los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Allí habló de su relación con Piqué, quien entonces era su pareja, en medio del proceso que se adelanta contra la barranquillera por evadir impuestos en España, Jordi Martín, el famoso paparazzi que siguió a la colombiana por más de una década en la ciudad condal, reveló impresionantes detalles de cómo era el trato del presidente de la Kings League hacia la artista colombiana.

Durante su declaración, Shakira también habló sobre su relación con el catalán. Describió los primeros momentos de la relación como complicados debido a sus compromisos profesionales y a la diferencia de edades. A pesar de los obstáculos, decidieron tener hijos y su primogénito nació en Barcelona en 2013. Sin embargo, la maternidad no hizo que Shakira se estableciera en España, ya que su trabajo seguía siendo su prioridad.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera”, relató.

Ante tales declaraciones, Martín detalló que Piqué, no solo le fue infiel a Shakira, sino que, además, el español la trataba mal y la humillaba por ser latina. Nadie se hubiera imaginado los tratos incómodos que tuvo que sufrir la barranquillera al lado del empresario, pues para todo el medio de la farándula internacional, la pareja era una de las más sólidas y de las más consolidadas, a tal punto de tener a sus dos hijos.

“Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es compacta y tu te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa, es que Pique ha estado con media Barcelona y yo pensaba, y esto Shakira, será consciente o no será y Tonino (hermano de Shakira) me llama y me pregunta “¿cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?” Y yo le digo ¿en serio me preguntas eso?”, señaló el comunicador.

Además, se refirió a las polémicas palabras del español cuando mencionó a las “mujeres suramericanas” en tono despectivo, palabras que dejaron un sinsabor entre los seguidores de la barranquillera. Martín fue contundente.

“Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha teñido comentarios muy feos con ella, lo sé porque me lo ha dicho gente cercana”, contó.

Por otro lado, el apoyo que ha tenido la cantante colombiana la ha llenado de fuerza y valor para atravesar estos momentos duros, según declaró a medios internacionales.

