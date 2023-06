La turbulencia de Shakira: las confesiones no conocidas sobre su relación con Piqué

Desde hace varios años, la cantante colombiana Shakira se encuentra en el ojo del huracán debido a las acusaciones de fraude fiscal que enfrenta. En ese contexto, el diario El País de España reveló las declaraciones de la artista, en 2019, en una sala de los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en donde habló de su relación con el futbolista Gerard Piqué, quien entonces era su pareja.

Según el relato de El País, ante el micrófono, manifestó su deseo de hablar y así lo hizo durante 80 minutos. En el relato, la cantante intentó convencer a la jueza y a todos los presentes de que no había residido de manera estable en España hasta el año 2015, por lo que no debía ser considerada como residente fiscal.

Una relación turbulenta y la maternidad

Durante su declaración, Shakira también habló sobre su relación con Gerard Piqué. Describió los primeros momentos de la relación como complicados debido a sus compromisos profesionales y a la diferencia de edades. A pesar de los obstáculos, decidieron tener hijos y su primogénito nació en Barcelona en 2013. Sin embargo, la maternidad no hizo que Shakira se estableciera en España, ya que su trabajo seguía siendo su prioridad.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera”, relató.

Además, la cantante colombiana en su relato narra que no iba a Bahamas por celos del exfutbolista del Barcelona: “Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex (Antonio de la Rúa). (…) Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, dijo Shakira.

Piqué era un loquito

Asimismo, en la audiencia, Shakira califica a Piqué como “un loquito”, 10 años menor que ella y relata cómo terminó convirtiéndose en un tipazo.

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”. De modo que la artista siguió a lo suyo y, más allá de visitarlo, no cambió hábitos. “No hice ningún sacrificio por él en ese momento, yo no sabía qué quería este chico conmigo, de pronto quería pasarla bien y no era a largo plazo”, indica.

Durante su intervención, Shakira no ha escatimado en críticas hacia Hacienda, la institución encargada de la recaudación de impuestos en España. La cantante considera que la visión de esta institución es retrógrada y machista, ya que asume de manera automática que, por el simple hecho de tener un hijo con un español, ella adquiere la residencia fiscal en el país.