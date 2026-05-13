Impactante choque: mujeres en moto perdieron el control y terminaron dentro de un local

Un impactante choque de unas mujeres que se movilizaban en una motocicleta y que terminaron dentro de un local comercial quedó en video. El aparatoso incidente ocurrió en la ciudad de Caseros, al noroeste del Gran Buenos Aires, Argentina.

El video, publicado por la dueña del establecimiento afectado, publicó el video del momento exacto en el que se presentó este accidente y, en la red social TikTok, se viralizó rápidamente las imágenes.

Este incidente ocurrió en la tarde del 11 de mayo, según la información que muestra la cámara de seguridad del local. Sobre las 4:18 de la tarde, cuando todo estaba en calma, las mujeres perdieron el control del vehículo y terminaron atravesando la puerta de vidrio, rompiéndola, para luego terminar dentro del establecimiento.

De inmediato, curiosos se acercaron a las mujeres para ver cómo se encontraban de salud y auxiliarlas. Era tal la conmoción de una de ellas que no encontraba la llave de la moto para apagar el vehículo, por lo que un hombre la ayudó.



El origen del accidente

De acuerdo con los comentarios de la dueña del local, este accidente se habría presentado porque una de ellas le estaba enseñando a manejar a la otra la motocicleta. De hecho, se puede observar que ninguna de ellas llevaba casco o medidas de protección. En un momento, perdieron el control y terminaron estrellándose con el local.



En otro video publicado por la afectada, mostró cómo quedó el local y comentó que tuvieron pérdidas materiales en lencería y ropa que estaba en el local, pues quedó manchada de sangre, producto de las heridas de las jóvenes al atravesar y quebrar la puerta de vidrio.

Entretanto, agradeció por la ayuda que ha recibido en los últimos días, pues varias personas le han escrito para ayudarla a superar esta situación y que vuelva a arreglar su local para poder seguir operando.