Murió James Handy, actor de 'Top Gun' y 'Jumanji', apuñalado por el hijo de su novia

James Handy, actor de ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Jumanji’, murió tras ser apuñalado en Los Ángeles

La industria cinematográfica de Hollywood está de luto tras la muerte de James Handy, veterano actor de reparto que participó en producciones como Top Gun: Maverick, Jumanji y Logan. El intérprete falleció a los 81 años luego de ser víctima de un apuñalamiento en su vivienda ubicada en Tarzana, un sector residencial de Los Angeles.

De acuerdo con la información divulgada por medios estadounidenses y las autoridades locales, el ataque ocurrió durante la mañana del miércoles en una residencia situada sobre Erwin Street. La emergencia movilizó a agentes policiales y equipos médicos, quienes acudieron al lugar tras recibir una llamada alertando sobre un incidente violento dentro de la vivienda.

Hallaron al actor gravemente herido en el exterior de la casa

Cuando los uniformados llegaron a la residencia encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero del inmueble. Según los reportes preliminares, presentaba una herida de arma blanca en el pecho y su estado era crítico.

Los paramédicos le brindaron atención inmediata y posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el actor fue declarado muerto poco después de su ingreso al centro asistencial.



El fallecimiento ha generado conmoción entre colegas, seguidores y miembros de la industria audiovisual, donde Handy era ampliamente reconocido por su extensa trayectoria y por convertirse en uno de esos rostros familiares que aparecieron en numerosas producciones de cine y televisión durante varias décadas.

El principal sospechoso es el hijo de la pareja del actor

Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la compañera sentimental del actor. Según la información conocida hasta el momento, fue el propio hombre quien contactó a los servicios de emergencia tras el ataque.

De acuerdo con los reportes policiales, durante la comunicación habría realizado una declaración que llamó la atención de los investigadores y que posteriormente fue incorporada al proceso judicial.

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Las pesquisas señalan que Gledhill residía en la misma vivienda donde ocurrieron los hechos. Tras ser detenido, fue acusado formalmente de asesinato y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso legal. La justicia fijó una fianza de dos millones de dólares.

Una carrera de más de cuatro décadas en Hollywood

James Handy desarrolló una sólida carrera como actor de reparto en cine y televisión. Aunque rara vez ocupó los papeles principales, construyó una extensa filmografía que lo convirtió en una figura reconocible para millones de espectadores.

Entre sus participaciones más destacadas aparecen producciones de gran impacto comercial y cultural, además de exitosas series televisivas. A lo largo de su carrera trabajó en títulos como NYPD Blue, Criminal Minds, Beverly Hills, 90210 y Law & Order.

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Su presencia constante en la pantalla durante décadas le permitió participar en proyectos de distintos géneros, desde dramas policiales hasta producciones de acción y aventura.

Hollywood despide a uno de sus actores de reparto más reconocidos

La noticia de su muerte ha generado numerosas reacciones entre admiradores y profesionales del entretenimiento, quienes recuerdan su aporte a la industria y su capacidad para enriquecer cada producción en la que participó.

Aunque gran parte de su carrera estuvo marcada por personajes secundarios, Handy logró construir un legado importante dentro de Hollywood gracias a su versatilidad y a una trayectoria que se extendió por más de cuarenta años.

Mientras la investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio, el mundo del cine despide a un actor que dejó huella en algunas de las películas y series más populares de las últimas décadas.