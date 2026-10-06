Niña perdió la vida luego de que arco de fútbol cayera sobre ella; estaba patinando

Un hecho trágico se registró este martes, 6 de octubre, en el Club Eclipse Villegas en Mar de Plata, Argentina, cuando una niña, de 8 años, perdió la vida por un fuerte golpe en la cabeza luego de que un arco de fútbol le cayera en la cabeza.

De acuerdo con medios locales, la niña se encontraba patinando en el momento del accidente y todo porque quedó enganchada al arco durante la práctica, lo que generó que el arco se cayera y terminara encima de ella.

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Pese a la rápida reacción y que fue llevada con urgencia a un centro médico para poder salvarle la vida, los especialistas no lograron reanimarla y perdió la vida por la magnitud de la herida que le causó el golpe con este arco.

“Con profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar, el Club Eclipse Villegas lamenta comunicar el trágico fallecimiento de una de nuestras deportistas, alumna de la disciplina de patín, a raíz de un fatal accidente ocurrido en nuestras instalaciones.No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible. En este momento de profunda tristeza, que enluta a todo el club y a la ciudad entera, queremos expresar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y profesores”, expresaron desde el club por lo sucedido.



Debido a este accidente, el club decretó duelo institucional y mostró todo el apoyo a la familia en esta difícil situación, en especial por la manera en que se desarrollaron los hechos para el profundo dolor de todos los seres queridos.

“Asimismo, informamos que la institución se encuentra a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes, colaborando de manera activa en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Rogamos a la comunidad en general el máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor”, expresaron.

Cinta luto Foto: Twiiter/@anibalgaviria