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Blu Radio  / Sociedad  / Niña perdió la vida luego de que arco de fútbol cayera sobre ella; estaba patinando

Niña perdió la vida luego de que arco de fútbol cayera sobre ella; estaba patinando

La niña se encontraba patinando en el momento del accidente y todo porque quedó enganchada al arco durante la práctica, lo que generó que el arco se cayera y terminara encima de ella.

Niña perdió la vida por arco de fútbol.jpg
Niña perdió la vida por arco de fútbol //
Foto: AFP / Alcaldía de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Un hecho trágico se registró este martes, 6 de octubre, en el Club Eclipse Villegas en Mar de Plata, Argentina, cuando una niña, de 8 años, perdió la vida por un fuerte golpe en la cabeza luego de que un arco de fútbol le cayera en la cabeza.

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De acuerdo con medios locales, la niña se encontraba patinando en el momento del accidente y todo porque quedó enganchada al arco durante la práctica, lo que generó que el arco se cayera y terminara encima de ella.

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Pese a la rápida reacción y que fue llevada con urgencia a un centro médico para poder salvarle la vida, los especialistas no lograron reanimarla y perdió la vida por la magnitud de la herida que le causó el golpe con este arco.

“Con profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar, el Club Eclipse Villegas lamenta comunicar el trágico fallecimiento de una de nuestras deportistas, alumna de la disciplina de patín, a raíz de un fatal accidente ocurrido en nuestras instalaciones.No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible. En este momento de profunda tristeza, que enluta a todo el club y a la ciudad entera, queremos expresar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y profesores”, expresaron desde el club por lo sucedido.

Debido a este accidente, el club decretó duelo institucional y mostró todo el apoyo a la familia en esta difícil situación, en especial por la manera en que se desarrollaron los hechos para el profundo dolor de todos los seres queridos.

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“Asimismo, informamos que la institución se encuentra a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes, colaborando de manera activa en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Rogamos a la comunidad en general el máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor”, expresaron.

Cinta luto
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Foto: Twiiter/@anibalgaviria

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