Niño recreó escena de Harry Potter, pero generó críticas contra sus padres; video viral

Un curioso momento capturado en video durante las celebraciones navideñas se volvió viral en redes sociales. Un niño, inspirado en el famoso mago del cine Harry Potter , protagonizó un episodio lleno de risas y caos al usar una varita de bengala en un parque, donde compartía la festividad con su familia.

El video, que circula ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, muestra al pequeño junto con sus padres mientras disfrutaban del ambiente festivo. La madre observa con una sonrisa cómo el padre enciende una varita de bengala en manos del menor, aparentemente, para que disfrutara del espectáculo de luces. Sin embargo, lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes.

El incidente, aunque divertido para muchos espectadores en redes sociales, pone de manifiesto el peligro que representa el uso de pólvora, especialmente en manos de niños. Este tipo de materiales, aunque tradicionales en las festividades, pueden ocasionar accidentes graves si no se manejan con extrema precaución.

Al prenderse la chispa, el niño no dudó en ponerse en acción. Con el entusiasmo propio de su edad, comenzó a correr por el parque mientras la varita lanzaba bolas de fuego al aire. Sin embargo, lo que parecía un simple juego tomó un giro inesperado cuando el pequeño empezó a apuntar la varita hacia las personas que lo rodeaban, imitando los icónicos movimientos de Harry Potter en las películas.

El momento provocó risas y, al mismo tiempo, algo de desconcierto entre los adultos, quienes buscaban evitar las llamas de pirotecnia . La escena alcanzó su punto culminante cuando la madre del niño, al percatarse del caos, corrió rápidamente hacia él para arrebatarle la varita luminosa. Tras un breve regaño, el pequeño quedó visiblemente contrariado, mostrando una mezcla de tristeza y enojo por el abrupto final de su "magia".

En este caso, la tardía reacción de los padres al permitir que su hijo manipulara una varita de bengala encendida ha generado críticas. Muchos usuarios han señalado que, aunque el momento fue gracioso, se trató de una situación de alto riesgo que pudo haber tenido consecuencias lamentables, no solo para el niño, sino también para quienes lo rodeaban. Este tipo de episodios invita a reflexionar sobre la necesidad de supervisar a los menores de cerca y evitar el uso de pirotecnia en contextos que no garanticen la seguridad de todos.

Publicidad

El video, además de captar este singular momento, incluye como fondo musical el clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, lo que ha contribuido a su viralización. Miles de usuarios en redes sociales han comentado sobre la creatividad e inocencia del niño, comparándolo con el icónico mago de Hogwarts, aunque también han señalado la importancia de tener precaución al usar elementos pirotécnicos, especialmente con niños.