“No entiendo cómo han inventado tanto”: madre de agresor de pediatra en Barranquilla

"Mi hijo no es un muchacho malo. Han usado el poder para acabarlo", fue una de las frases que dijo, con la voz entrecortada, la mamá de uno de los agresores de la pediatra Dalila Peñaranda en entrevista con el medio Noticias Ya en Barranquilla.

Yadira García de Rebaje dijo que no justifica la actuación de su hijo, pero aseguró que "no es un mal muchacho".

"Yo como madre quiero hablar de mi hijo. No sé qué pasó, no voy a justificar lo que hizo mi hijo, pero quiero hablar como mamá. Él no es un mal muchacho. Si cometió errores, para eso hay leyes, pero lo han destrozado, no puedo entender cómo han inventado tanto. Él no es así", manifestó la madre de Jalim de Rebaje, de 31 años.

Según Yadira, "han dicho de cuanta barbaridad" contra su hijo, por lo que se han generado algunas amenazas.

"Me preocupa porque hay amenazas, han pedido la dirección de ellos. Esto es un homicidio silencioso lo que están haciendo. Si a mi hijo le pasa algo, quién me responde", dijo Yadira, quien aseguró que intentó acercarse a hablar personalmente con la doctora Dalila para pedirle disculpas por lo ocurrido, pero no ha sido posible.

"Todos tenemos derecho a cometer errores y los padres no podemos juzgar a nuestros hijos. Miren la parte humana. Detrás de ese muchacho hay una familia. Él tendrá que pedir disculpas, hablar en público. Es un buen pelao, buen hijo, buen papá, por eso me duele en el alma, me duele el corazón como lo han destrozado y le han dicho de todo", agregó Yadira en la entrevista radial.

